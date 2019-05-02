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Дубль Месси и гол Суареса: как "Барселона" громила "Ливерпуль"

2 мая, 00:40

Испанцы уверенно выиграли первый полуфинальный матч Лиги чемпионов

Месси забил дважды
Месси забил дважды. Фото: AFP

"Барселона" сделала шансы "Ливерпуля" выйти второй год подряд в финал Лиги чемпионов математическими. Англичанам через неделю дома предстоит отыграть три мяча у "сине-гранатовых". Таков итог первого противостояния команд. Испанцы дома добились уверенной победы после голов Суареса и Месси. Особенно шикарным был второй гол Лионеля – со штрафного, в самую "девятку". Вернуть интригу мог Салах, но с убойной позиции потряс штангу. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Ливерпуль".

"Барселона" – "Ливерпуль" – 3:0
Голы: Суарес (26), Месси (75), Месси (82)

"Барселона": Тер Штеген, Альба, Лангле, Пике, Бускетс, Видаль, Коутиньо (Семеду, 60), Роберто (Аленья, 90+3), Ракитич, Суарес (Дембеле, 90+3), Месси.

"Ливерпуль": Алисон, ван Дейк, Гомес, Фабиньо, Робертсон, Вейналдум (Фирмино, 79), Мане, Салах, Милнер (Ориги, 85), Матип, Кейта (Хендерсон, 24).

Предупреждения: Лангле (39), Суарес (82), Альба (86) – Фабиньо (81).

Обзор первого тайма матча "Барселона" – "Ливерпуль":

Обзор второго тайма матча "Барселона" – "Ливерпуль":

Напомним, в другом полуфинальном поединке, который прошел в Лондоне, "Аякс" минимально обыграл "Тоттенхэм" – 1:0: видеообзор матча.

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Тег Лига чемпионов, Барселона, Ливерпуль

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Сегодня|Спорт

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