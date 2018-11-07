Дубль Мины принес "Валенсии" победу в матче с "Янг Бойз": обзор матча

Футболисты испанской "Валенсии" переиграли швейцарский "Янг Бойз" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы Н, прошедшая в Валенсии на стадионе "Месталья", завершилась со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Сантьяго Мина (14-я и 42-я минуты), один мяч забил Карлос Солер (56). У гостей отличился Рожер Ассале (37).

"Валенсия" набрала 5 очков и вышла на второе место в группе, обойдя английский "Манчестер Юнайтед", который в среду сыграет на выезде с занимающим первое место итальянским "Ювентусом". "Янг Бойз" (1 очко) замыкает таблицу.

Обзор матча "Валенсия" – "Янг Бойз", первый тайм

Обзор матча "Валенсия" – "Янг Бойз", второй тайм

В среду также проходит поединок "Манчестер Сити" – "Шахтер". После первого тайма хозяева выигрывают со счетом 2:0, но второй мяч был забит после чудовищной ошибки рефери, назначившего "левый" пенальти.

Напомним, что смотреть матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" в прямом эфире можно на канале "Футбол 2". Также на протяжении недели будет несколько повторов поединка.