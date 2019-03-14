Дубль плюс автогол: обзор матча "Бавария" – "Ливерпуль"
Английский клуб забивал в этом поединке в свои и чужие ворота
"Ливерпуль" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в гостях мюнхенскую "Баварию" со счетом – 3:1. Мы вели онлайн матча "Бавария" – "Ливерпуль". Героем встречи стал Садио Мане, оформивший дубль. Кстати, в поединке забивали только игроки английского клуба. "Баварии" помог Жоэль Матип, срезавший мяч в собственные ворота.
"Бавария" – "Ливерпуль" – 1:3
Голы: Мане (26), ван Дейк (69), Мане (84) – Матип (39, автогол)
"Бавария": Нойер, Зюле, Хуммельс, Рафинья, Мартинес (Горецка, 72), Алаба; Алькантара, Гнабри, Рибери (Коман, 62), Хамес, (Саншеш, 79), Левандовски.
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнольд, Хендерсон (Фабиньо, 13), Фирмино (Ориги, 83), Мане, Вейналдум, Салах, Милнер (Лаллана, 87), Матип.
Обзор первого тайма матча "Бавария" – "Ливерпуль":
Обзор второго тайма матча "Бавария" – "Ливерпуль":
Напомним всех участников 1/4 финала ЛЧ: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Барселона", "Ювентус", "Аякс", "Порту".
Жеребьевка четвертьфинала состоится 15 марта. Сеяных команд нет, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом. Напомним, финал ЛЧ состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде – клубной арене "Атлетико", накануне ставшего жертвой Криштиану Роналду и его "Ювентуса".
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