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Дубль Погба помог "МЮ" разгромить "Фулхэм": видео всех голов

Сегодня, 17:16

Команда Сульшера продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей

Поль Погба оформил дубль
Поль Погба оформил дубль. Фото: AFP
Дубль Погба помог "МЮ" разгромить "Фулхэм": видео всех голов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/eed/f18/5c5eedf18be61.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/eed/f18/5c5eedf18be61.png Футбол Команда Сульшера продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей

Футболисты "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграли "Фулхэм" в матче 26-го тура чемпионата Англии. Игра в Лондоне завершилась победой "Юнайтед" со счетом 3:0. Дубль сделал Поль Погба (14-я и 65-я минуты), второй гол француз забил с пенальти. Еще один мяч на счету Антони Марсьяля (23).

"Манчестер Юнайтед" продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей (8 побед, 1 ничья) под руководством Уле-Гуннара Сульшера, который возглавил манкунианцев в декабре 2018 года.

Обзор матча "Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед" – 0:3

Следующий матч в премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" проведет дома 24 февраля против "Ливерпуля". "Фулхэм" 22 февраля сыграет на выезде с "Вест Хэмом".

Напомним, что на прошлой неделе "МЮ" продал в Китай бельгийского полузащитника Маруана Феллаини. 31-летний футболист стал игроком клуба "Шаньдун Лунэн". 

Отметим, что в прошлом туре Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" в гостях нанес поражение "Лестеру". Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Победный гол на девятой минуте забил форвард Маркус Рашфорд.

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Тег видео голов, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Фулхэм

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Сегодня|Спорт

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