Дубль Погба помог "МЮ" разгромить "Фулхэм": видео всех голов
Команда Сульшера продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей
Футболисты "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграли "Фулхэм" в матче 26-го тура чемпионата Англии. Игра в Лондоне завершилась победой "Юнайтед" со счетом 3:0. Дубль сделал Поль Погба (14-я и 65-я минуты), второй гол француз забил с пенальти. Еще один мяч на счету Антони Марсьяля (23).
"Манчестер Юнайтед" продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей (8 побед, 1 ничья) под руководством Уле-Гуннара Сульшера, который возглавил манкунианцев в декабре 2018 года.
Обзор матча "Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед" – 0:3
Следующий матч в премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" проведет дома 24 февраля против "Ливерпуля". "Фулхэм" 22 февраля сыграет на выезде с "Вест Хэмом".
Напомним, что на прошлой неделе "МЮ" продал в Китай бельгийского полузащитника Маруана Феллаини. 31-летний футболист стал игроком клуба "Шаньдун Лунэн".
Отметим, что в прошлом туре Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" в гостях нанес поражение "Лестеру". Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Победный гол на девятой минуте забил форвард Маркус Рашфорд.
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