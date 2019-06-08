Дубль Пукки выводит Финляндию на второе место в группе отбора на Евро-2020

Финляндия обыграла Боснию и Герцеговину и вышла на второе место в отборочной группе J

Теему Пукки оформил дубль в матче Финляндия - Босния и Герцеговина. Фото palloliitto.fi.

Сборная Финляндии одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в отборочном турнире на чемпионат Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в субботу в Тампере, завершилась победой финнов со счетом 2:0. Дублем в матче отметился нападающий "Норвича" Теему Пукки, забивший оба гола во втором тайме. Благодаря победе Финляндии вырвалась на второе место в группе, а вот боснийцы опустились на четвертую позицию.

Гол Теему Пукки, 56-я минута:

Гол Теему Пукки, 68-я минута:

В другом матче группы Армения на своем поле разгромила Лихтенштейн – 3:0. По голу в составе победителей забили Геворг Газарян, Александр Карапетян и Тигран Барсегян. Обе команды остаются главными аутсайдерами группы J.

Турнирное положение команд в группе J отбора на Евро-2020:

N Команды И В Н П М О 1 ИТАЛИЯ 2 2 0 0 8-0 6 2 ФИНЛЯНДИЯ 3 2 0 1 4-2 6 3 ГРЕЦИЯ 2 1 1 0 4-2 4 4 БОСНИЯ 3 1 1 1 4-5 4 5 АРМЕНИЯ 3 1 0 2 4-4 3 6 ЛИХТЕНШТЕЙН 3 0 0 3 0-11 0

Финляндия – Босния и Герцеговина – 2:0 (0:0)

Голы: Пукки, 56; Пукки, 68.

Армения – Лихтенштейн – 3:0 (2:0)

Голы: Казарян, 2; Карапетян, 18; Барсегян, 90.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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