Дубль Пукки выводит Финляндию на второе место в группе отбора на Евро-2020
Финляндия обыграла Боснию и Герцеговину и вышла на второе место в отборочной группе J
Сборная Финляндии одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в отборочном турнире на чемпионат Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в субботу в Тампере, завершилась победой финнов со счетом 2:0. Дублем в матче отметился нападающий "Норвича" Теему Пукки, забивший оба гола во втором тайме. Благодаря победе Финляндии вырвалась на второе место в группе, а вот боснийцы опустились на четвертую позицию.
Гол Теему Пукки, 56-я минута:
Гол Теему Пукки, 68-я минута:
В другом матче группы Армения на своем поле разгромила Лихтенштейн – 3:0. По голу в составе победителей забили Геворг Газарян, Александр Карапетян и Тигран Барсегян. Обе команды остаются главными аутсайдерами группы J.
Турнирное положение команд в группе J отбора на Евро-2020:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИТАЛИЯ
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|2
|ФИНЛЯНДИЯ
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|3
|ГРЕЦИЯ
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|4
|БОСНИЯ
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|5
|АРМЕНИЯ
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|6
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|3
|0
|0
|3
|0-11
|0
Финляндия – Босния и Герцеговина – 2:0 (0:0)
Голы: Пукки, 56; Пукки, 68.
Армения – Лихтенштейн – 3:0 (2:0)
Голы: Казарян, 2; Карапетян, 18; Барсегян, 90.
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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