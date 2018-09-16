Дубль Ярмоленко помог "Вест Хэму" одержать первую победу в чемпионате Англии

Сегодня, 19:58

Украинец впервые вышел в старте "Вест Хэма" и забил первые голы в английской Премьер-лиге

Андрей Ярмоленко забил первые голы в английской Премьер-лиге. Фото AFP
Андрей Ярмоленко забил первые голы в английской Премьер-лиге. Фото AFP

В пятом туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" на выезде обыграл "Эвертон" со счетом 3:1. Таким образом, команда Мануэля Пеллегрини в его День рождения набрала первые очки в новом сезоне Премьер-лиги и покинула "зону вылета". Украинский атакующий полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко впервые вышел в стартовом составе и забил два мяча уже в первом тайме.

На 11-й минуте Ярмоленко замкнул передачу от Арнаутовича:

А на 31-й украинец сам создала себе момент, в своем фирменном стиле сместившись с фланга и пробив в дальний угол левой ногой.

В начале второго тайма Ярмоленко получил желтую карточку за фол на Бернарде, а на 82-й минуте был заменен.

Гол в составе "Эвертона" забил Гильфи Сигурдссон, а третий гол "Вест Хэма" оформил Марко Арнаутович, через несколько минут покинувший поле из-за повреждения.


Андрей Ярмоленко забил первые голы в английской Премьер-лиге. Фото AFP

Андрей Ярмоленко забил первые голы в английской Премьер-лиге. Фото AFP

Андрей Ярмоленко забил первые голы в английской Премьер-лиге. Фото AFP

Андрей Ярмоленко забил первые голы в английской Премьер-лиге. Фото AFP

Андрей Ярмоленко забил первые голы в английской Премьер-лиге. Фото AFP

Андрей Ярмоленко забил первые голы в английской Премьер-лиге. Фото AFP

Андрей Ярмоленко забил первые голы в английской Премьер-лиге. Фото AFP

Андрей Ярмоленко забил первые голы в английской Премьер-лиге. Фото AFP

Андрей Ярмоленко забил первые голы в английской Премьер-лиге. Фото AFP

Напомним, что накануне Ярмоленко попросил прощения у болельщиков "Вест Хэма". Лондонский клуб стартовал в чемпионате с четырех поражений подряд, а украинец принес извинения фанатам команды за неудачные выступления "молотобойцев".
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Сегодня|Спорт

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