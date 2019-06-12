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Дубль защитника из Ростова после скандала: обзор матча Исландия – Турция в отборе на Евро-2020

12 июня, 09:32

Видео голов отборочного матча Евро-2020 в Рейкьявике

Исландия одолела Турцию
Исландия одолела Турцию. Фото: AFP

В Рейкьявике состоялся матч бывших соперников сборной Украины по отбору на ЧМ-2018. Исландия дома одержала победу над Турцией в квалификации Евро-2020 со счетом 2:1. Три очка хозяевам принес дубль защитника "Ростова" Рагнара Сигурдссона. Напомним, эту игру предварял громкий скандал, случившийся в аэропорту Рейкьявика. Турист из Бельгии смешался с толпой журналистов, бравших интервью у капитана турок Эмре Белезоглу, и протянул щетку для мытья посуды, имитируя микрофон. Поведение туриста оскорбило турецких фанатов, об инциденте высказался даже пресс-секретарь президента Турции Эрдогана.

Обзор матча Исландия - Турция (2:1)

  • Исландия - Турция – 2:1
  • Голы: Сигурдссон (21), Сигурдссон (31) - Токез (40)
  • Исландия: Халльдоурссон – Херманссон, Арнассон, Сигурдссон, Скулассон (Магнуссон, 69) – Гудмундссон (Траустасон, 80), Хальфредссон, Гуннарссон, Бьярнасон – Сигурдссон – Бедварссон (Сигторссон, 64)
  • Турция: Гюнок – Челик, Демираль, Айхан, Калдырым – Токез (Ялчин, 85), Туфан – Чалханоглу, Каведжи (Омур, 63), Караман (Языджы, 46) – Йылмаз
  • Предупреждения: Бьярнасон, Хальфредссон – Челик, Айхан, Йылмаз, Токез

Турнирное положение в группе Н

N

 Команды

ИВНПМО
1ФРАНЦИЯ430112-39
2ТУРЦИЯ43019-29
3ИСЛАНДИЯ43015-59
4АЛБАНИЯ42025-36
5МОЛДОВА41032-103
6АНДОРРА40040-100

Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Тег Евро-2020, сборная Исландии, сборная Турции

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