Дубль защитника из Ростова после скандала: обзор матча Исландия – Турция в отборе на Евро-2020
Видео голов отборочного матча Евро-2020 в Рейкьявике
В Рейкьявике состоялся матч бывших соперников сборной Украины по отбору на ЧМ-2018. Исландия дома одержала победу над Турцией в квалификации Евро-2020 со счетом 2:1. Три очка хозяевам принес дубль защитника "Ростова" Рагнара Сигурдссона. Напомним, эту игру предварял громкий скандал, случившийся в аэропорту Рейкьявика. Турист из Бельгии смешался с толпой журналистов, бравших интервью у капитана турок Эмре Белезоглу, и протянул щетку для мытья посуды, имитируя микрофон. Поведение туриста оскорбило турецких фанатов, об инциденте высказался даже пресс-секретарь президента Турции Эрдогана.
Обзор матча Исландия - Турция (2:1)
- Исландия - Турция – 2:1
- Голы: Сигурдссон (21), Сигурдссон (31) - Токез (40)
- Исландия: Халльдоурссон – Херманссон, Арнассон, Сигурдссон, Скулассон (Магнуссон, 69) – Гудмундссон (Траустасон, 80), Хальфредссон, Гуннарссон, Бьярнасон – Сигурдссон – Бедварссон (Сигторссон, 64)
- Турция: Гюнок – Челик, Демираль, Айхан, Калдырым – Токез (Ялчин, 85), Туфан – Чалханоглу, Каведжи (Омур, 63), Караман (Языджы, 46) – Йылмаз
- Предупреждения: Бьярнасон, Хальфредссон – Челик, Айхан, Йылмаз, Токез
Турнирное положение в группе Н
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФРАНЦИЯ
|4
|3
|0
|1
|12-3
|9
|2
|ТУРЦИЯ
|4
|3
|0
|1
|9-2
|9
|3
|ИСЛАНДИЯ
|4
|3
|0
|1
|5-5
|9
|4
|АЛБАНИЯ
|4
|2
|0
|2
|5-3
|6
|5
|МОЛДОВА
|4
|1
|0
|3
|2-10
|3
|6
|АНДОРРА
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.
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