"Думал, что выпью свою мочу, потому что она похожа на яблочный сок": игрок "МЮ" успешно перенес операцию

Поль Погба очень оригинальным способом сообщил, что все нормально

Поль Погба / Фото: AFP

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба успешно перенес операцию на лодыжке. Погба испытывал проблемы с лодыжкой в течение практически всего нынешнего сезона и уже пропустил почти три месяца.

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В конце декабря Погба смог выйти на поле в двух матчах, но уже в начале января снова выбыл из строя.

Погба вышел в прямой эфир Instagram после операции на голеностопе:

"Даже не знаю, со мной все в порядке, я под кайфом или трезвый. Не кажется, что трезвый, не спрашивайте, прошла ли операция хорошо, потому что я не знаю. Правда не чувствую ступни, но я жив, это уже хорошая новость. Не знаю, что произошло потом. Я проснулся и спросил, где я. Думал, что могу выпить собственную мочу, она похожа на яблочный сок", – рассказал Поль.

Напомним, в этом сезоне Поль Погба принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги и одной встрече Кубка английской лиги. Француз стал автором двух результативных передач.

Кстати, "Манчестер Юнайтед" готов избавиться от избалованного футболиста уже летом. Поль Погба в скором времени вернется в "Ювентус".

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