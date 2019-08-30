"Думаю, что немного пошумим": Директор "Александрии" рассказал о жеребьевке ЛЕ

Дмитрий Китаев / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. "Александрия" попала в группу I, где ее соперниками будут "Вольсбург", "Гент" и "Сент-Этьен". Вот что по этому поводу сказал директор команды Дмитрий Китаев, который присутствовал на жеребьевке.

"Я бы выделил, наверное, "Гент" и "Вольфсбург". Это очень сильные команды. За "Сент-Этьеном" я не следил, поэтому не могу сказать, что там сейчас за команда. Надеюсь, что команды на самом деле не будут ставить нас на высокую ступень, будут немного расслаблены и начнут недооценивать "Александрию". Но то, что парни будут отдаваться на все 1000% я уверен. Думаю, что немного пошумим.

Реклама

Надеюсь, у нас выйдет, по крайней мере надеюсь, что мы сможем выступить достойно на групповом этапе Лиги Европы, и наши болельщики это оценят и поддержат", – отметил Дмитрий.

Напомним, что перед жеребьевкой Лиги Европы Черниговская "Десна" на выезде разгромила "Александрию" в матче пятого тура чемпионата Украины. Все три мяча были забиты во втором тайме, при этом открыли счет гости благодаря пенальти. В этом же эпизоде Мирошниченко заработал красную карточку и оставил хозяев поля в меньшинстве.

В тренде Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама