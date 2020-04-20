Дурной пример не заразителен: чемпионат Испании не будут завершать досрочно, как в Бельгии

Пока в европейских футбольных чемпионатах продолжается пауза из-за пандемии коронавируса, руководители организаций совещаются и решают, когда же им возвращаться в игру. В начале апреля в одной стране не выдержали – и чемпионат Бельгии завершили досрочно. Правда, затем УЕФА пригрозил бельгийцам санкциями, и они задумались.

Вчера решение принимали в Испании. Совещание проводили представители Федерации футбола Испании и Ла Лиги. Функционеры обсуждали вопросы более восьми часов (!) и в итоге пришли к решению, что сезон 2019/2020 чемпионата Испании стоит завершить, а не заканчивать уже сейчас, сообщает авторитетное испанское издание Marca.

Правда, пока что о конкретных сроках никто не говорит: ни о дате возобновления, ни возможного окончания сезона. Пока что все находятся в режиме ожидания. Хотя ранее в Испании назвали даты возвращения на поле. Говорилось, что неплохо было бы дать рестарт 29 мая или 6 июня. А в одном из вариантов предполагалось собрать все команды в одном месте и доиграть чемпионат в изолированных условиях. Например, на Канарских островах...

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