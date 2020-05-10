Душил подушкой 15 минут: футболист убил пятилетнего сына с симптомами коронавируса

Спортсмен уверяет, что не имеет проблем с психикой, а сына убил, потому что не любил

Игрок любительского турецкого клуба "Бурса Йилдирим Спор" Цевхер Токташ признался в убийстве собственного пятилетнего сына. Некоторое время назад мальчик был госпитализирован с симптомами коронавируса. В тот же день Токташ позвал в палату врача, так как у ребенка появились проблемы с дыханием. Его сразу же доставили в реанимацию, но спасти не сумели.

Причиной смерти указали инфекцию коронавируса, так как проблемы с дыханием являются частыми последствиями заболевания COVID-19. Но спустя 11 дней футболист явился в полицию и признался в убийстве сына.

Цевхер признался, что душил мальчика подушкой около 15 минут, пока тот не перестал сопротивляться. После этого он позвал медиков в палату, заявив, что его сын плохо дышит. Токташ признался, что не любил своего младшего сына – это является единственной причиной убийства. Он уверяет, что не имеет никаких проблем с психикой. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

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