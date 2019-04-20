"Два часа в автобусе? Я не еду": вскрылись звездные причуды самого дорогого игрока "Динамо"

Валерий Лучкевич рассказал о том, как филонит экс-звезда киевлян Дьемерси Мбокани

Дьемерси Мбокани. Фото: Getty Images

Защитник бельгийского "Стандарда" Валерий Лучкевич, выступающий на правах аренды за "Александрию", рассказал о звездных причудах известного конголезского форварда Дьемирси Мбокани. Сейчас он играет за бельгийский "Антверпен", а в свое время стал самой дорогой покупкой в истории киевского "Динамо", когда за 11 млн евро (данные Transfermarkt) был куплен украинским клубом у "Андерлехта".

"Когда я был в "Стандарде", рассказали несколько интересных историй про Мбокани, – поведал об африканском нападающем Валерий Лучкевич. – Дьемерси мог прийти и сказать: "Я сегодня не тренируюсь, у меня болит голеностоп. Утром встал, чуть болит. Сегодня без меня". Врач говорит: "Иди договаривайся с тренером". Тот пошел и договорился. Не знаю, было ли такое в "Динамо", но в "Стандарде" – да. Был случай, когда он не захотел ехать на выезд, по их меркам – долгий. Два с половиной часа на автобусе. У него в голове свои тараканы, он сказал, что не хочет. Тренером тогда был Мишель Прюдомм, он позволил Мбокани не ехать, но с тех пор 6-8 матчей он не попадал в заявку. Он хорошо его проучил тогда".

Как сообщалось ранее, "Динамо" разгромило "Ворсклу" в спарринге, и красавец-гол в этом поединке забил новый нападающий динамовцев Де Пена.

Также сообщалось, что динамовец Шапаренко состриг свою шевелюру. После стрижки 20-летнего лидера киевлян сравнили с главным тренером "Милана".

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