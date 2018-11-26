Два экс-игрока украинской Премьер-лиги стали чемпионами Бразилии

"Палмейрас" гарантировал себе титул чемпиона Бразилии в этом сезоне. В предпоследнем туре зелено-белые выиграли в гостях у "Васко да Гамы" со счетом – 1:0 благодаря голу Дейверсона на 72-й минуте. За тур до конца сезона "Палмейрас" опережает идущий вторым "Фламенго" на 5 очков.

Главным тренером "Палмейраса" является Луиc Фелипе Сколари, под руководством которого сборная Бразилии в 2002 году стала чемпионом мира. 70-летний специалист возглавил команду в июле, когда она шла на 6-м месте. Сколари стал чемпионом Бразилии во второй раз, впервые он выиграл чемпионат в 1996 году с "Гремио".

Напомним, что за "Палмейрас" выступают двое игроков, поигравших в чемпионате Украины. Дуду выступал за киевское "Динамо" с 2011 по 2015 год, а Виллиан Гомес был в харьковском "Металлисте" с 2012 по 2014 год.

"Палмейрас" выиграл чемпионат Бразилии в 10-й раз (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018). Это лучший показатель в истории турнира. Ближайшим преследователем клуба является "Сантос" (8).

Напомним, что в украинской Премьер-лиге остались только две команды, не побеждавшие "Динамо".