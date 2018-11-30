Два футболиста "Шахтера" попали в сборную 5-го тура Лиги чемпионов

Невероятная победа горняков в гостях над "Хоффенхаймом" не осталась незамеченной

Невероятная выездная победа в матче 5-го тура Лиги чемпионов "Хоффенхайм" – "Шахтер" произвела впечатление в Европе. И сразу два футболиста горняков вошли в символическую сборную 5-го тура. Полузащитник Тайсон забил два мяча и отдал результативный пас, а игравший на позиции левого вингера номинальный защитник Исмаили записал себе в актив гол и результативный пас.

В символическую сборную тура Лиги чемпионов попадают футболисты, которые набрали больше всего очков в Fantasy Football. Статистика Тайсона и Исмаили получилась более чем убедительной. Причем Тайсон набрал больше всех – 15 очков.

Сборная 5-го тура Лиги чемпионов

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал") – 7 очков

Защитник: Йосуа Киммих ("Бавария") – 8 очков

Защитник: Эдер Милитао ("Порту") – 8 очков

Защитник: Лукаш Гейда ("Виктория") – 8 очков

Защитник: Исмаили ("Шахтер") – 10 очков

Полузащитник: Арьен Роббен ("Бавария") – 11 очков

Полузащитник: Марек Гамшик ("Наполи") – 10 очков

Полузащитник: Тайсон ("Шахтер") – 15 очков

Нападающий: Максвель Корне ("Лион") – 10 очков

Нападающий: Роберт Левандовский ("Бавария") – 10 очков

Нападающий: Дрис Мертенс ("Наполи") – 10 очков

Напомним, как выглядит таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 30 ноября после побед "Шахтера" и "Динамо".