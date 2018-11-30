Два футболиста "Шахтера" попали в сборную 5-го тура Лиги чемпионов

Сегодня, 12:10

Невероятная победа горняков в гостях над "Хоффенхаймом" не осталась незамеченной

Тайсон и Исмаили в матче с &quot;Хоффенхаймом&quot; забили три мяча и ассистировали друг другу. Фото AFP
Тайсон и Исмаили в матче с "Хоффенхаймом" забили три мяча и ассистировали друг другу. Фото AFP

Невероятная выездная победа в матче 5-го тура Лиги чемпионов "Хоффенхайм" – "Шахтер" произвела впечатление в Европе. И сразу два футболиста горняков вошли в символическую сборную 5-го тура. Полузащитник Тайсон забил два мяча и отдал результативный пас, а игравший на позиции левого вингера номинальный защитник Исмаили записал себе в актив гол и результативный пас.

В символическую сборную тура Лиги чемпионов попадают футболисты, которые набрали больше всего очков в Fantasy Football. Статистика Тайсона и Исмаили получилась более чем убедительной. Причем Тайсон набрал больше всех – 15 очков.

06_01

Сборная 5-го тура Лиги чемпионов

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал") – 7 очков

Защитник: Йосуа Киммих ("Бавария") – 8 очков
Защитник: Эдер Милитао ("Порту") – 8 очков
Защитник: Лукаш Гейда ("Виктория") – 8 очков
Защитник: Исмаили ("Шахтер") – 10 очков

Полузащитник: Арьен Роббен ("Бавария") – 11 очков
Полузащитник: Марек Гамшик ("Наполи") – 10 очков
Полузащитник: Тайсон ("Шахтер") – 15 очков

Нападающий: Максвель Корне ("Лион") – 10 очков
Нападающий: Роберт Левандовский ("Бавария") – 10 очков
Нападающий: Дрис Мертенс ("Наполи") – 10 очков

Напомним, как выглядит таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 30 ноября после побед "Шахтера" и "Динамо".
Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Тайсон футболист, Исмаили

Вы сейчас просматриваете новость "Два футболиста "Шахтера" попали в сборную 5-го тура Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

UEFA.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Раздевалка "Шахтера" перед началом матча. Фото shakhtar.com

Появилось видео из раздевалки "Шахтера" после победы в Германии

Вчера, 19:07

Эмоции футболистов и тренеров после гостевой победы 3:2 над "Хоффенхаймом"

Футбол

Марлос продлил контракт с "Шахтером". Фото shakhtar,com

Марлос продлил контракт с "Шахтером" до 2021 года

Вчера, 17:04

Полузащитник сборной Украины продолжит выступать в украинской Премьер-лиге
Загрузка...
Загрузка...