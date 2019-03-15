Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Два года назад "Динамо" было сильнее": Сарри указал на слабые стороны украинского клуба

Сегодня, 09:27

Итальянский тренер считает, что у молодой команды киевлян хорошее будущее

Маурицио Сарри
Маурицио Сарри. Фото: AFP
"Два года назад "Динамо" было сильнее": Сарри указал на слабые стороны украинского клуба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b53/8c3/5c8b538c328c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b53/8c3/5c8b538c328c0.jpg Футбол Итальянский тренер считает, что у молодой команды киевлян хорошее будущее

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри ответил на вопросы журналистов после разгромной победы над киевском "Динамо" (5:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что в Англии киевляне уступили 0:3. Итальянский тренер заявил, что два года назад, когда он встречался с "Динамо" в период работы в "Наполи", украинская команда была сильнее, а сейчас ей не хватает физики.

"Мы сыграли очень неплохо. Такого начала матча я и ждал от команды. Наш быстрый гол спутал сопернику все планы. Во втором тайме мы немного подсели, но в целом я доволен игрой своей команды.

Является ли это "Динамо" самым слабым соперником, против которого мне доводилось играть? Нет, думаю, что вы ошибаетесь. Дело в том, что соперник был недостаточно готов физически. Да, "Динамо", против которого я играл два года назад, было сильнее. Но не забывайте, что эта молодая команда. У нее очень хорошее будущее, я уверен.

"Наполи? Я хотел бы сыграть против этой команды в финале. Вы знаете, в каких я отношениях с этим городом и этим клубом".

Поле? Оно действительно было в плохом состоянии. На таком газоне было сложно показывать хороший футбол", – заявил Сарри.

Что касается нынешнего наставника "бело-синих" Александра Хацкевича, то после разгрома от "Челси" он отказался обсуждать вопрос своей возможной отставки.  

Ранее мы писали, что наставник украинской сборной Андрей Шевченко объяснил Игорю Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси". Тренер и президент смотрели за матчем из вип-ложи.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига Европы, Динамо Киев, Челси Лондон, Маурицио Сарри

Вы сейчас просматриваете новость " "Два года назад "Динамо" было сильнее": Сарри указал на слабые стороны украинского клуба". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Какая боль! Какая боль!": обзор матча "Динамо" – "Челси"

Сегодня, 09:11

Так больно в родных стенах в еврокубках не били еще ни один украинский клуб

Такого не было 70 лет: хроника исторического разгрома "Динамо" в Лиге Европы

Сегодня, 08:56

В двух матчах против лондонского клуба киевляне пропустили восемь голов

"Арсенал" и "Славия" творят чудеса, "Динамо" и Ракицкий вылетают: результаты ответных матчей 1/8 Лиги Европы

Сегодня, 00:37

Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы. Россия и Франция – в пролете. Жеребьевка 1/4 финала – сегодня

Опрос болельщиков после разгрома "Динамо": чего не хватает клубу, лучшие и худшие футболисты

Сегодня, 00:12

Фанаты заговорили об отставке Хацкевича после того, как "Динамо" потерпело самое крупное поражение в истории домашних матчей в еврокубках

Шевченко объяснил Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси"

Вчера, 23:58

Президент киевского клуба и тренер сборной Украины: в сеть попал забавный кадр из вип-ложи

Хацкевич рассказал, что бы он изменил, будь у него шанс переиграть 1/8 Лиги Европы по-новому

Вчера, 23:33

По словам наставника динамовцев, они могли бы выступить лучше, не попадись им в Лиге Европы команда уровня ЛЧ

Неожиданный поворот в деле Зайцевой

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Харатьяна перестали узнавать поклонники

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Известная телеведущая 9 месяцев скрывала беременность (фото)

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Почему нельзя повторно кипятить воду

Беглый украинский депутат попросил РФ начать наступление на Киев
Загрузка...

"Динамо" бито в Киеве со счетом 0:5, дальше в еврокубках – без украинских клубов

Вчера, 21:51

Киевляне в 1/8 финала Лиги Европы проиграли "Челси" с общим счетом 0:8

Американцу, обставившему Виталия Кличко, предлагают 25 миллионов долларов за бой с Владимиром

Вчера, 09:05

Деонтею Уайлдеру готовят в соперники сразу двух украинцев – Александра Усика и Кличко-младшего

Лига чемпионов: все результаты 1/8 финала

Вчера, 08:40

В восьмерку лучших пробились четыре клуба из Англии. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала – в пятницу

Зинченко после разгрома "Шальке" превратился в Коноплянку

13 марта, 10:49

Украинский защитник "МанСити" посмеялся над разгромленным Конопой и ушел с поля в его футболке

"Островитянин" Дима Пидручный: что известно об украинце, сотворившем сенсацию на чемпионате мира

12 марта, 11:26

27-летний спортсмен родился в Тернопольской области, женат на коллеге по сборной, собирает значки и отрывается на рок-фестивалях

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)

Не стало голоса, которым говорили с россиянами звезды Голливуда