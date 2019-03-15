"Два года назад "Динамо" было сильнее": Сарри указал на слабые стороны украинского клуба

Итальянский тренер считает, что у молодой команды киевлян хорошее будущее

Маурицио Сарри. Фото: AFP

"Два года назад "Динамо" было сильнее": Сарри указал на слабые стороны украинского клуба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b53/8c3/5c8b538c328c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b53/8c3/5c8b538c328c0.jpg 2019-03-15T09:27:26+02:00 Футбол Итальянский тренер считает, что у молодой команды киевлян хорошее будущее

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри ответил на вопросы журналистов после разгромной победы над киевском "Динамо" (5:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что в Англии киевляне уступили 0:3. Итальянский тренер заявил, что два года назад, когда он встречался с "Динамо" в период работы в "Наполи", украинская команда была сильнее, а сейчас ей не хватает физики.

"Мы сыграли очень неплохо. Такого начала матча я и ждал от команды. Наш быстрый гол спутал сопернику все планы. Во втором тайме мы немного подсели, но в целом я доволен игрой своей команды. Является ли это "Динамо" самым слабым соперником, против которого мне доводилось играть? Нет, думаю, что вы ошибаетесь. Дело в том, что соперник был недостаточно готов физически. Да, "Динамо", против которого я играл два года назад, было сильнее. Но не забывайте, что эта молодая команда. У нее очень хорошее будущее, я уверен. "Наполи? Я хотел бы сыграть против этой команды в финале. Вы знаете, в каких я отношениях с этим городом и этим клубом". Поле? Оно действительно было в плохом состоянии. На таком газоне было сложно показывать хороший футбол", – заявил Сарри.

Что касается нынешнего наставника "бело-синих" Александра Хацкевича, то после разгрома от "Челси" он отказался обсуждать вопрос своей возможной отставки.

Ранее мы писали, что наставник украинской сборной Андрей Шевченко объяснил Игорю Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси". Тренер и президент смотрели за матчем из вип-ложи.

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