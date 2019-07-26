Два гола, две передачи: украинец Яремчук стал героем матча в Лиге Европы
Украинец помог своей команде с победы стартовать отборе в Лигу Европы
Бельгийский "Гент" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы разгромил румынский "Вииторул". Гером встерчи стал украинский нападающий Роман Яремчук – он записал на своей счет две результативные передачи, а затем оформил голевой дубль. Итоговый счет матча 6:3 в пользу бельгийцев, которые получили путевку в Лигу Европы благодаря дисквалификации обладателя Кубка страны.
Все результаты матчей второго раунда квалификации Лиги Европы
Кроме Яремчука участие в матче принял еще один украинец Игорь Пластун, а Роман Безус провел матч на лавке запасных.
"Гент" – "Вииторул" – 6:3
Голы: Асаре (4), Деягаре (13), Кубо (35, 45), Яремчук (42, пен, 50) – Младен (21), Тиру (56, 61)
Ранее мы писали, что забивной "буйвол" из сборной Украины показал малыша, которого ему родила горячая Кристина. У бывшего форварда "Динамо" – самое насыщенное в жизни лето: два гола за сборную плюс рождение сына.
Напомним, что сегодня в еврокубках стартовал первый представитель Украины. "Заря" обыграла "Будучность" на выезде со счетом 3:1. Это был дебютный официальный матч для Виктора Скрипника на посту наставника луганчан.
"Будучность" – "Заря" – 1:3 видео голов и обзор матча
Напомним, что в июне Роман Яремчук открыл счет своим голам в составе сборной Украины. Нападающий сначала приложился к разгрому Сербии (5:0) в отборе на Евро-2020, а затем забил единственный гол в ворота Люксембурга (1:0).
Обзор матча Украина – Сербия – 5:0:
Обзор матча Украина – Люксембург 1:0:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Два гола, две передачи: украинец Яремчук стал героем матча в Лиге Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Все результаты матчей второго раунда квалификации Лиги Европы
На этой стадии играет один представитель Украины – луганская "Заря" сражается с "Будучностью"
"Будучность" – "Заря": видео голов и обзор матча Лиги Европы
Первый для украинских клубов поединок еврокубкового сезона 2019/2020 оказался богатым на голы
Онлайн матча "Будучность" – "Заря" в Лиге Европы – 1:3
Текстовая трансляция стартового поединка луганской команды в еврокубках
"Будучность" – "Заря": во сколько начало и кто покажет матч Лиги Европы
Луганчане стартуют в еврокубках выездным поединком против вице-чемпиона Черногории