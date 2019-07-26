Два гола, две передачи: украинец Яремчук стал героем матча в Лиге Европы

Украинец помог своей команде с победы стартовать отборе в Лигу Европы

Роман Яремчук. Фото: ФК "Гент".

Бельгийский "Гент" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы разгромил румынский "Вииторул". Гером встерчи стал украинский нападающий Роман Яремчук – он записал на своей счет две результативные передачи, а затем оформил голевой дубль. Итоговый счет матча 6:3 в пользу бельгийцев, которые получили путевку в Лигу Европы благодаря дисквалификации обладателя Кубка страны.

Все результаты матчей второго раунда квалификации Лиги Европы

Кроме Яремчука участие в матче принял еще один украинец Игорь Пластун, а Роман Безус провел матч на лавке запасных.

"Гент" – "Вииторул" – 6:3

Голы: Асаре (4), Деягаре (13), Кубо (35, 45), Яремчук (42, пен, 50) – Младен (21), Тиру (56, 61)

Ранее мы писали, что забивной "буйвол" из сборной Украины показал малыша, которого ему родила горячая Кристина. У бывшего форварда "Динамо" – самое насыщенное в жизни лето: два гола за сборную плюс рождение сына.

Напомним, что сегодня в еврокубках стартовал первый представитель Украины. "Заря" обыграла "Будучность" на выезде со счетом 3:1. Это был дебютный официальный матч для Виктора Скрипника на посту наставника луганчан.

"Будучность" – "Заря" – 1:3 видео голов и обзор матча

Напомним, что в июне Роман Яремчук открыл счет своим голам в составе сборной Украины. Нападающий сначала приложился к разгрому Сербии (5:0) в отборе на Евро-2020, а затем забил единственный гол в ворота Люксембурга (1:0).

Обзор матча Украина – Сербия – 5:0:

Обзор матча Украина – Люксембург 1:0:

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