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Два игрока итальянского ТОП-клуба заразились коронавирусом

14 марта, 12:06

Максим Перепелица

Кутроне и Пеццелья изолированы от команды

В клубе чемпионата Италии "Фиорентине" зафиксированы еще три случая заражения новым коронавирусом COVID-19. Ранее стало известно, что нападающий итальянской команды Душан Влахович сдал положительный тест на коронавирус. Сегодня "Фиорентина" сообщила, что нападающий Патрик Кутроне, защитник Херман Песселья и физиотерапевт Стефано Дайнелли также заражены коронавирусом. В заявлении на официальном сайте "фиалок" говорится, что все трое в порядке и находятся в своих домах во Флоренции.

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Напомним, что из-за вспышки коронавируса в Италии до 3 апреля были приостановлены все спортивные соревнования. Кутроне присоединился к "Фиорентине" в январе на правах аренды из "Вулверхэмптона" и провел 9 матчей, отличившись одним голом. У Пессельи в этом сезоне имеется 23 поединка и 2 гола в футболке "фиалок".

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Также мы сообщали, что чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса. Английская Премьер-лига и турниры, проходящие под эгидой Английской футбольной лиги, будут приостановлены как минимум до 4 апреля.

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чемпионат Италии Фиорентина коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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