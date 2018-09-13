Два игрока отказались ехать в сборную Румынии из-за национальной музыки в раздевалке

Игроки молодежной сборной Румынии Рэзван Попа и Андрей Раду отказываются от вызова в команду. Советник президента румынской федерации футбола Андрей Вочин рассказал, что футболистам не нравится то, что в раздевалке играет манеле – румынский стиль музыки.

"Я пообщался с отцом Рэзвана Попы, попросил его приехать в федерацию и объяснить все. Он рассказал мне о причинах. Манеле – одна из них. Я сказал ему: "Умоляю, приезжайте, здесь все поменялось", – сказал Вочин.

Попа и Раду являются воспитанниками академии "Интера". Попа сейчас выступает за клуб "КСУ Крайова", Раду – за "Дженоа".

Ранее мы писали, что игрок сборной США во время матча поиздевался над низким ростом соперника. Инцидент произошел в товарищеском матче американцев и мексиканцев.

Напомним, что президент Либерии Джордж Веа сыграл за национальную сборную страны по футболу в товарищеском матче с командой Нигерии. Встреча состоялась в Монровии и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. 51-летний Веа провел на поле 78 минут.