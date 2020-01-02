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Два игрока "Шахтера" и футболист "Динамо" вошли в число самых перспективных по версии УЕФА

2 января, 16:01

В чемпионате Украины играют три будущие звезды футбола

Додо и Тете

Додо и Тете

На официальном сайте УЕФА опубликовали список из 50 молодых футболистов, которые могут выстрелить в новом году. В число будущих звезд вошли три представителя чемпионата Украины – Додо и Тете из "Шахтера" и Богдан Леднев из "Динамо", выступающий в аренде в "Заре".

Додо (Бразилия, "Шахтер" – 21 год): Прошлый сезон правый защитник ростом 166 см провел в "Витории" из Гимарайнша. Летом вернулся в "Шахтер" и быстро освоился в Украине. Осенью регулярно выходил в "основе" на матчи Лиге чемпионов.

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Ранее мы писали, что защитник "Шахтера" пропустит только первый матч против "Бенфики" в Лиге Европы. В УЕФА решили не наказывать Додо дополнительной дисквалификацией.

Тете (Бразилия, "Шахтер" – 19 лет): В Бразилии Тете прозвали Ураганом – за сеющие панику проходы по правому флангу со смещением в центр. В "Шахтере" он доказывает свой высокий уровень.

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Богдан Леднев (Украина, "Динамо" Киев – 21 год): Плеймейкер-левша регулярно поражает ворота и славится умением исполнять стандартные положения. В этом сезоне выступает за "Зарю" на правах аренды.

ТОП-50 талантов: весь список

  • Ясин Адли (Франция, "Бордо" – 19 лет)
  • Алессандро Бастони (Италия, "Интер" – 20 лет)
  • Бленди Бафтиу (Косово, "Балкани" – 21 год)
  • Мирон Боаду (Нидерланды, "Алкмаар" – 18 лет)
  • Домагой Брадарич (Хорватия, "Лилль" – 20 лет)
  • Маартен Вандевоордт (Бельгия, "Генк" – 17 лет)
  • Зиньо Ванхеусден (Бельгия, "Стандард" – 20 лет)
  • Яри Версхарен (Бельгия, "Андерлехт" – 18 лет)
  • Душан Влахович (Сербия, "Фиорентина" – 19 лет)
  • Мейсон Гринвуд (Англия, "Манчестер Юнайтед" – 18 лет)
  • Джонатан Дэвид (Канада, "Гент" – 19 лет)
  • Зурико Давиташвили (Грузия, "Рубин" – 18 лет)
  • Рис Джеймс (Англия, "Челси" – 20 лет)
  • Додо (Бразилия, "Шахтер" – 21 год)
  • Эдуардо Камавинга (Франция, "Ренн" – 17 лет)
  • Бубакар Камара (Франция, "Олимпик" – 20 лет)
  • Михал Карбовник (Польша, "Легия" – 18 лет)
  • Вадим Карпов (Россия, ЦСКА – 17 лет)
  • Жюль Конде (Франция, "Севилья" – 21 год)
  • Секу Койта (Мали, "Зальцбург" – 20 лет)
  • Деян Кулусевски (Швеция, "Аталанта" – 19 лет)
  • Диего Лайнес (Мексика, "Бетис" – 19 лет)
  • Ноа Ланг (Нидерланды, "Аякс" – 20 лет)
  • Рафаэл Леау (Португалия, "Милан" – 20 лет)
  • Богдан Леднев (Украина, "Динамо" Киев – 21 год)
  • Ли Кан Ин (Южная Корея, "Валенсия" – 18 лет)
  • Флорентину Луиш (Португалия, "Бенфика" – 20 лет)
  • Деннис Ман (Румыния, "Стяуа" – 21 год)
  • Габриэл Мартинелли (Бразилия, "Арсенал" – 18 лет)
  • Никола Моро (Хорватия, "Динамо" Загреб – 21 год)
  • Страхиня Павлович (Сербия, "Партизан" – 18 лет)
  • Трой Пэрротт (Ирландия, "Тоттенхэм" – 17 лет)
  • Такис Рецос (Греция, "Байер" – 21 год)
  • Букайо Сака (Англия, "Арсенал" – 18 лет)
  • Оян Сансет (Испания, "Атлетик" – 19 лет)
  • Арнор Сигурдссон (Исландия, ЦСКА – 20 лет)
  • Фабиу Силва (Португалия, "Порту" – 17 лет)
  • Доминик Собослои (Венгрия, "Зальцбург" – 19 лет)
  • Келвин Стенгс (Нидерланды, "Алкмаар" – 21 год)
  • Магомед-Шапи Сулейманов (Россия, "Краснодар" – 20 лет)
  • Бубакари Сумаре (Франция, "Лилль" – 20 лет
  • Томаш Тавареш (Португалия, "Бенфика" – 18 лет)
  • Тете (Бразилия, "Шахтер" – 19 лет)
  • Франсишку Тринкан (Португалия, "Брага" – 20 лет)
  • Ансу Фати (Испания, "Барселона" – 17 лет)
  • Брайан Хиль (Испания, "Севилья" – 18 лет)
  • Райан Шерки (Франция, "Лион" – 16 лет)
  • Одсонн Эдуар (Франция, "Селтик" – 21 год)
  • Димитрис Эмманулидис (Греция, "Панатинаикос" – 19 лет)
  • Томаш Эстевеш (Португалия, "Порту" – 17 лет)

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УЕФА Богдан Леднев Додо Тете

Источник: Сегодня|Спорт

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