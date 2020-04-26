Два игрока "Шахтера" взорвут трансферный рынок Европы: рейтинг супербразильцев

Тете и Додо попали в список главных кандидатов на громкий переход во время ближайшего трансферного окна

20-летний вингер донецкого "Шахтера" Тете и 21-летний защитник "горняков" Додо попали в список из семи бразильцев, выступающих в чемпионатах Старого Света, которые уже в ближайшее трансферное окно могут перебраться в европейский клуб-гранд. Этот рейтинг составил известный спортивный портал Bleacher Report. Ранее агент подтвердил интерес к Тете со стороны "Лестера" и "Ньюкасла".

ТОП-7 бразильцев, которые в шаге от крупного трансфера

Габриел ("Лилль")

Луис Филипе ("Лацио")

Додо ("Шахтер")

Карлос Винисиус ("Бенфика")

Диего Карлос ("Севилья")

Алекс Теллес ("Порту")

Тете ("Шахтер")

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Характеризуя защитника "Шахтера" Додо, аналитики Bleacher Report отмечают: "В футбольном плане он умен не по годам". Что касается Тете, то ему авторами рейтинга выписан следующий комплимент: "Мяч держится у его левой ноги, словно приклеенный".

Ранее мы писали, что быстроногого Додо из "Шахтера" хочет подписать "Бавария". Сообщалось, что немецкий клуб готов заплатить 25 миллионов евро за бразильца, но "горняки" не намерены расставаться с ним менее, чем за 30 миллионов.

Смотрите, как забивает Тете

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Смотрите, как забивает Додо

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