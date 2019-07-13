Два из "Шахтера", один из "Динамо": Маркевич назвал тройку лучших молодых футболистов Украины

Глава комитета сборных выделил пару центральных защитников и ведущего снайпера нашей "молодежки" на ЧМ

Сборная Украины U20 - чемпионы мира. Фото: AFP

Глава комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич назвал лучших игроков сборной Украины U-20 на чемпионате мира в Польше. Напомним, команда Александра Петракова выиграла молодежный мундиаль, одержав в финальном поединке волевую победу над Южной Кореей со счетом 3:1.

"Мне понравилась пара центральных защитников - Денис Попов ("Динамо") и Валерий Бондарь ("Шахтер"). Это готовые игроки для основных составов своих команд. Понравился мне также Даниил Cикан ("Шахтер"). По моему мнению, он – будущее украинского футбола, – заявил Мирон Маркевич. - Моментами также понравились Сергей Булеца и Георгий Цитаишвили (оба принадлежат "Динамо"). Сейчас очень важно, чтобы эти игроки были задействованы в основных составах команд УПЛ. Очень надеюсь, что к этим ребятам теперь будет большее внимание со стороны тренеров. Что касается Супряги, очень рад за него. Финал, в котором он забил два мяча, должен придать ему сил. Ему нужно сейчас больше над собой работать – и все у него впереди".

"Такого игрока, как Денис Попов, к главной национальной сборной Украины можно подключать спокойно, – добавил Мирон Маркевич. – О Валерии Бондаре можно сказать аналогично. Например, их ровесник Виталий Миколенко – уже игрок первой команды".

Как сообщалось ранее, "Супряга – не Роналду": в "Динамо" рассказали, почему не нашли места в составе герою чемпионата мира. Ассистент главного тренера киевлян Максим Шацких раскритиковал агента Супряги и посоветовал парню спать с мячом. "Он должен дополнительно с себя спрашивать, требовать, только тогда он будет расти. А не приехать, потренироваться 1,5-2 часа - и на этом все закончилось. Талант быстро пропадет, ничего не будет", – сказал о Супряге Шацких.

Также мы писали, что лучший бомбардир сборной U-20 на ЧМ помог "Шахтеру" выиграть первый матч под руководством Луиша Каштру. Даниил Сикан завершил разгром "Лудогорца, оказавшись самым проворным на добивании после удара Тайсона. После этого Сикан отметился еще и победным голом в спарринге с софийским ЦСКА.

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