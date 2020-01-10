Два клуба одновременно объявили о трансфере одного и того же игрока

В забавную ситуацию попали клубы из Испании и Швейцарии

Рафидин Абдулла / Фото: Twitter

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Два клуба одновременно объявили о подписании контракта с 25-летним французским футболистом Рафидином Абдуллой. Забавная ситуация произошла со швейцарским "Стад Лозанн" и испанский "Эркулес". Клубы объявили о новичке с разницей в несколько минут.

Швейцарцы на своем официальном сайте написали, что Абдулла будет защищать цвета команды до 2021 года.

Испанцы же сообщили, что французский полузащитник присоединился к тренировкам с командой еще в четверг.

Узнав о контракте со "Стад Лозанн", руководство "Эркулеса" буквально вытащило футболиста из душа, чтобы узнать истину, но он клялся, что не подписывал никаких контрактов. Правда, когда испанцы дали Рафидину документы на подпись, он заявил, что по личным причинам возвращается в Швейцарию.

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