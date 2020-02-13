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Два ключевых футболиста "Динамо" вернулись в общую группу

13 февраля, 21:24

Виктор Цыганков и Виталий Буяльский тренировались вместе со всеми

Никита Бурда

Никита Бурда / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В четверг, на следующий день после контрольного матча с "Тоболом", "Динамо" провело одну тренировку в футбольном комплексе. Наравне со всеми в общей группе работали Виталий Буяльский, пропустивший несколько тренировочных дней из-за мелкого повреждения, и Виктор Цыганков. Они приняли участие во всех игровых упражнениях с мячом, а завершили занятие небольшой беговой нагрузкой.

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Никита Бурда также принимал участие в отработке пасов и игре в квадратах, а в конце тренировки занимался интервальным бегом.

Кстати, "Динамо" Киев – "Динамо" Загреб – украинская команда вылетела из еврокубка в серии пенальти. На столичном стадионе имени Валерия Лобановского киевское "Динамо" U19 боролось за выход в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА с ровесниками из загребского "Динамо", которые на групповом этапе турнира обошли "Шахтер".

Смотрите, как основа киевского "Динамо" выступала в поединках Лиги Европы:

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Динамо Киев Никита Бурда Виктор Цыганков

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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