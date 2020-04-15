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Два легендарных ТОП-тренера возглавили рейтинг футбольных конфликтов 21 века

15 апреля, 14:03

Максим Перепелица

Алекс Фергюсон и Арсен Венгер были соперниками, как на поле так и вне его

Авторитетный сайт FourFourTwo составил рейтинг главных футбольных конфликтов в XXI веке. Издание составило ТОП-50 футбольных конфликтов с участием игроков, тренеров, агентов и болельщиков за последние 20 лет В ТОП-10 дважды попали экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин и бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер.

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Первая десятка выглядит так:

  • 10. Карим Бензема и Дидье Дешам в сборной Франции
  • 9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью
  • 8. "Ньюкасл" и президент клуба Майк Эшли
  • 7. Рой Кин и Патрик Виейра
  • 6. Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг
  • 5. Николя Анелька и Раймон Доменек в сборной Франции
  • 4. Рой Кин и Мик Маккарти
  • 3. Макси Лопес и Мауро Икарди
  • 2. Зинедин Зидан и Марко Матерацци
  • 1. Арсен Венгер и Алекс Фергюсон

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Кстати, легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" удивил онкобольного болельщика "Ливерпуля". Дэвид Бекхэм навестил мужчину в рамках благотворительного проекта.

Также мы писали, что о событии, которое всколыхнуло всю Англию – 31 год страшной трагедии на "Хиллсборо"

Смотрите обзор матча "Ливерпуль" – "Атлетико":

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чемпионат Англии Алекс Фергюсон Арсен Венгер

Источник: Сегодня|Спорт

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