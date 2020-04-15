Два легендарных ТОП-тренера возглавили рейтинг футбольных конфликтов 21 века

Авторитетный сайт FourFourTwo составил рейтинг главных футбольных конфликтов в XXI веке. Издание составило ТОП-50 футбольных конфликтов с участием игроков, тренеров, агентов и болельщиков за последние 20 лет В ТОП-10 дважды попали экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин и бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер.
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Первая десятка выглядит так:
- 10. Карим Бензема и Дидье Дешам в сборной Франции
- 9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью
- 8. "Ньюкасл" и президент клуба Майк Эшли
- 7. Рой Кин и Патрик Виейра
- 6. Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг
- 5. Николя Анелька и Раймон Доменек в сборной Франции
- 4. Рой Кин и Мик Маккарти
- 3. Макси Лопес и Мауро Икарди
- 2. Зинедин Зидан и Марко Матерацци
- 1. Арсен Венгер и Алекс Фергюсон
Кстати, легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" удивил онкобольного болельщика "Ливерпуля". Дэвид Бекхэм навестил мужчину в рамках благотворительного проекта.
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