Два мяча между ног от Месси и "Барселона" выходит в 1/4 Лиги чемпионов

"Барселона" одержала крупную победу над "Челси" и завоевала путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ответная встреча 1/8 финала прошла в Барселоне в среду и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Дублем отметился Лионель Месси (3-я и 63-я минуты), еще один мяч забил Усман Дембеле (20-я), для которого этот гол стал первым в составе "сине-гранатовых".

Лео Месси в этой игре достиг отметки в 100 забитых мячей в Лиге чемпионов. На третьей минуте Месси с острого угла отправил мяч между ног голкипера "Челси" Тибо Куртуа. Кажется, другого способа забить в этой ситуации просто не было. На 63-й минуте Месси также пробил между ног вратарю английского клуба. Кроме того, пятикратный обладатель "Золотого мяча" поучаствовал в еще одном мяче. На 20-й минуте Месси отобрал "снаряд" в центре поля, обыграл нескольких защитников и отдал зрячую передачу на набегавшего Усмана Дембеле, который обработал мяч и пробил в дальний угол ворот "Челси".

В первом матче в Лондоне команды разошлись миром – 1:1.

Ранее в среду прошел другой матч 1/8 финала Лиги чемпионов. "Бавария" со счетом 3:1 обыграла "Бешикташ" на выезде. В составе "Баварии" отличились Тиаго Алькантара (на 18-й минуте), Сандро Вагнер (84), а еще один мяч в свои ворота отправил защитник "Бешикташа" Гекхан Генюл (46). У чужих ворот у хозяев поля отметился Вагнер Лав (59).

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в Ньоне 16 марта.