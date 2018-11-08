Два пенальти, хет-трик Жезуса и ошибка арбитра: обзор матча "МанСити" – "Шахтер"

Битва чемпионов Англии и Украины в четвертом туре ЛЧ завершилась разгромной победой хозяев. "Манчестер Сити" обыграл "Шахтер" со счетом 6:0. В составе победителей три мяча забил 21-летний бразильский нападающий Габриэл Жезус, еще по голу на свой счет записали Сильва, Стерлинг и Марез. Мы провели онлайн матча "Манчестер Сити" – "Шахтер" 6:0.

В первом тайме венгерский арбитр Виктор Кашшаи назначил пенальти в ворота "горняков" за несуществующее нарушение правил. Рахим Стерлинг вышел на свидание с Андреем Пятовым и готовился пробить по воротам, но в последний момент зацепился носком бутсы об газон и рухнул на землю. Арбитр посчитал, что игрока "МанСити" зацепил бегущий сзади Виктор Матвиенко и зафиксировал фол. Его не смутило, что Матвиенко находился в метре от Стерлинга и уже остановился.

"Манчестер Сити" – "Шахтер" 1 тайм

"Манчестер Сити" – "Шахтер" 2 тайм

"Манчестер Сити" – "Шахтер" 6:0 (2:0)

Голы: Сильва (13), Габриэл Жезус (24, с пен, 72 с пен, 90+2), Стерлинг (48), Марез (84)

"Манчестер Сити": Эдерсон; Лапорт; Уолкер (Данило, 61); Стоунз; Бернарду Силва; Зинченко; Стерлинг Р.; Фернандиньо (Делф, 76); Силва (Гюндоган, 73); Марез; Габриэл Жезус

"Шахтер": Пятов; Кривцов; Ракицкий; Исмаили; Матвиенко Н.; Степаненко; Коваленко Вик.; Майкон Барберан (Алан Патрик, 77); Болбат; Тайсон (Веллингтон Нем, 77); Жуниор Мораес (Кайоде, 63)