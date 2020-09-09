Українська
$ 27,8
32,8
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Два шикарных гола Роналду принесли Португалии вторую победу в Лиге наций

9 сентября, 00:31

Елена Павлова Елена Павлова

Теперь на счету форварда "Ювентуса" 101 мяч за сборную

Действующий чемпион Лиги наций сборная Португалии весьма бодро стартовала и в новом сезоне. В матче второго тура она со счетом 2:0 переиграла команду Швеции. Криштиану Роналду, из-за укуса пчелы пропустивший матч с Хорватией, на "Френдс-Арене" в Стокгольме разошелся не шутку, отправив в ворота хозяев два безответный мяча.

Реклама

Стоит отметить, что на 44-й минуте сборная Швеции осталась вдесятером из-за удаления Густава Свенссона, получившего две желтые карточки. И всего спустя минуту португальцы открыли счет — нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, шикарно пробил со штрафного, послав снаряд под перекладину.

Читайте также: Роналду попросили надеть маску на матче Лиги наций, после чего он не совладал с бананом

На 72-й минуте чемпионы Европы упрочили свое преимущество. На этот раз Роналду забил с передачи Жоау Фелиша – красиво отправив мяч в сетку с линии штрафной. Теперь на счету форварда 101 мяч за сборную!

Реклама

В тренде
Украина – Швейцария: онлайн Лиги наций с видеоповторами голов и моментов

После матча в Стокгольме Португалия, набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы №3, опережая Францию только за счет разницы забитых и пропущенных мячей. У Швеции и Хорватии – 0 баллов. Напомним, что во втором матче группы чемпионы мира переиграли хорватов и в следующем туре встретятся с Португалией.

Смотрите лучшие моменты второго тайма Швеция – Португалия

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Криштиану Роналду сборная Хорватии сборная Португалии Лига наций
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять