Два украинца в сборной тура Лиги Европы: у "Динамо" в топе Шабанов, у "Гента" – наш Яремчук

По два игрока делегировали "Севилья" и "Карабах"

Динамо - Копенгаген / Фото: Reuters

Сразу два украинских футболиста оказались в команде недели, которую по итогам третьего тура Лиги Европы представил сайт УЕФА. Киевское "Динамо", которое вчера на поле НСК "Олимпийский" разошлось миром с "Копенгагеном" – 1:1, делегировало защитника Артема Шабанова.

Смотрите обзор поединка в Киеве межу "Динамо" и Копенгагеном", который завершился со счетом 1:1

Реклама

Бельгийский "Гент" в сборной недели оказался представлен нападающим сборной Украины Романом Яремчуком, который принес своей команде ничью в матче с "Вольфсбургом" – 2:2.

Смотрите виде гола Яремчука немецкому "Вольфсбургу"

Полный состав символической сборной третьего тура Лиги Европы следующий: вратарь Матвей Сафонов ("Краснодар"); защитники Серхио Эскудеро ("Севилья"), Артем Шабанов ("Динамо", Киев), Оуэн Вейндал ("АЗ") и Айлтон ("Карабах"); полузащитники Дани Кинтана ("Карабах"), Теун Коопмейнерс ("АЗ"), Франко Васкес ("Севилья"); нападающие Николя Пепе ("Арсенал"), Роман Яремчук ("Гент"), Усама Идрисси ("АЗ").

Форварду "Арсенала" Николя Пепе место в команде недели гарантировали сразу два гола со штрафных, а "Севилья", которая расправилась над "Дюделанжем" 3:0, и сыгравший вничью с АПОЭЛом "Карабах" – 2:2, ухитрились делегировать сразу по два игрока.

Также мы писали, что украинский тренер Сергей Ребров унизил Москву: его "Ференцварош" обыграл на выезде российский ЦСКА.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама