Денис Попов и Георгий Цитаишвили стали победителями чемпионата мира U20

Денис Попов и Георгий Цитаишвили / Фото: Instagram

Два украинца вошли в список ТОП-50 молодых талантов по версии УЕФА https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8 2019-07-30T16:34:00+03:00 Футбол Денис Попов и Георгий Цитаишвили стали победителями чемпионата мира U20

Два украинских футболиста вошли в ТОП-50 талантов, которые должны блеснуть в сезоне-2019/2. По версии УЕФА, "выстрелить" должны победители чемпионата мира U20 в составе сборной Украины Денис Попов и Георгий Цитаишвили. Оба игрока представляют "Динамо".

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Напомним, что сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира 2019 года, обыграв в финае команду Южной Кореи.

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Вот как их описал сайт УЕФА:

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Денис Попов (Украина, "Динамо" Киев – 20 лет). Надежный центральный защитник, специалист по отборам. На золотом для украинцев ЧМ-2019 среди юношей до 20 лет забил три мяча головой

Георгий Цитаишвили (Украина, "Динамо" Киев – 18 лет). Взрывной вингер. Лучше всего о нем скажет гол после сольного прохода в победном финале ЧМ-2019 среди молодежи до 20 лет

Полный список игроков. ТОП-50 юных талантов:

Амаду Айдара (Мали, "РБ Лейпциг" – 21 год)

Юнус Акгюн (Турция, "Галатасарай" – 19 лет)

Бенуа Бадьяшиль (Франция, "Монако" – 18 лет)

Ромариу Баро (Португалия, "Порту" – 19 лет)

Йосип Брекало (Хорватия, "Вольфсбург" – 21 год)

Якоб Брюн-Ларсен (Дания, "Боруссия" Дортмунд – 20 лет)

Риан Брюстер (Англия, "Ливерпуль" – 19 лет)

Никола Влашич (Хорватия, ЦСКА – 21 год)

Адам Гложек (Чехия, "Спарта" – 17 лет)

Кевин Дансо (Австрия, "Аугсбург" – 20 лет)

Тьягу Данташ (Португалия, "Бенфика" – 18 лет)

Алфонсо Дейвис (Канада, "Бавария" – 18 лет)

Денис Дрэгуш (Румыния, "Вииторул" – 20 лет)

Мусса Дьяби (Франция, "Байер" – 20 лет)

Мохаммед Ихаттарен (Нидерланды, ПСВ – 17 лет)

Деян Йовелич (Сербия, "Айнтрахт" – 19 лет)

Озан Кабак (Турция, "Шальке-04" – 19 лет)

Жоване Кабрал (Кабо-Верде, "Спортинг" – 21 год)

Хвича Кварацхелия (Грузия, "Рубин" – 18 лет)

Ибраима Конате (Франция, "РБ Лейпциг" – 20 лет)

Алекс Крал (Чехия, "Славия" – 21 год)

Ренан Лоди (Бразилия, "Атлетико" – 21 год)

Шон Лонгстафф (Англия, "Ньюкасл" – 20 лет)

Арне Майер (Германия, "Герта" – 20 лет)

Дониэлл Мален (Нидерланды, ПСВ – 20 лет)

Иван Обляков (Россия, ЦСКА – 21 год)

Дани Ольмо (Испания, "Динамо" Загреб – 21 год)

Андреас Ольсен (Дания, "Болонья" – 19 лет)

Страхиня Павлович (Сербия, "Партизан" – 18 лет)

Лука Пеллегрини (Италия, "Ювентус" – 20 лет)

Денис Попов (Украина, "Динамо" Киев – 20 лет)

Рикард Пуч (Испания, "Барселона" – 19)

Марко Рихтер (Германия, "Аугсбург" – 21 год)

Родриго (Бразилия, "Реал" – 18 лет)

Вильям Салиба (Франция, "Сент-Этьен" – 18 лет)

Исмаила Сарр (Сенегал, "Ренн" – 21 год)

Матвей Сафонов (Россия, "Краснодар" – 20 лет)

Сандро Тонали (Италия, "Брешия" – 19 лет)

Ферран Торрес (Испания, "Валенсия" – 19 лет)

Жедсон Фернандеш (Португалия, "Бенфика" – 20 лет)

Янис Хаджи (Румыния, "Генк" – 20 лет)

Эрлинг Холанн (Норвегия, "Зальцбург" – 19 лет)

Георгий Цитаишвили (Украина, "Динамо" Киев – 18 лет)

Сэмюэл Чуквуэзе (Нигерия, "Вильяреал" – 20 лет)

Ксавер Шлагер (Австрия, "Вольфсбург" – 21 год)

Фабиу Силва (Португалия, "Порту" – 17 лет)

Карел Эйтинг (Нидерланды, "Аякс" – 21 год)

Юрген Эккеленкамп (Нидерланды, "Аякс" – 19 лет)

Эльиф Эльмас (Северная Македония, "Фенербахче" – 19 лет)

Гювен Ялчын (Турция, "Бешикташ" – 20 лет)

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