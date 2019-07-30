Два украинца вошли в список ТОП-50 молодых талантов по версии УЕФА

Два украинских футболиста вошли в ТОП-50 талантов, которые должны блеснуть в сезоне-2019/2. По версии УЕФА, "выстрелить" должны победители чемпионата мира U20 в составе сборной Украины Денис Попов и Георгий Цитаишвили. Оба игрока представляют "Динамо".
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Напомним, что сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира 2019 года, обыграв в финае команду Южной Кореи.
Вот как их описал сайт УЕФА:
- Денис Попов (Украина, "Динамо" Киев – 20 лет). Надежный центральный защитник, специалист по отборам. На золотом для украинцев ЧМ-2019 среди юношей до 20 лет забил три мяча головой
- Георгий Цитаишвили (Украина, "Динамо" Киев – 18 лет). Взрывной вингер. Лучше всего о нем скажет гол после сольного прохода в победном финале ЧМ-2019 среди молодежи до 20 лет
Полный список игроков. ТОП-50 юных талантов:
Амаду Айдара (Мали, "РБ Лейпциг" – 21 год)
Юнус Акгюн (Турция, "Галатасарай" – 19 лет)
Бенуа Бадьяшиль (Франция, "Монако" – 18 лет)
Ромариу Баро (Португалия, "Порту" – 19 лет)
Йосип Брекало (Хорватия, "Вольфсбург" – 21 год)
Якоб Брюн-Ларсен (Дания, "Боруссия" Дортмунд – 20 лет)
Риан Брюстер (Англия, "Ливерпуль" – 19 лет)
Никола Влашич (Хорватия, ЦСКА – 21 год)
Адам Гложек (Чехия, "Спарта" – 17 лет)
Кевин Дансо (Австрия, "Аугсбург" – 20 лет)
Тьягу Данташ (Португалия, "Бенфика" – 18 лет)
Алфонсо Дейвис (Канада, "Бавария" – 18 лет)
Денис Дрэгуш (Румыния, "Вииторул" – 20 лет)
Мусса Дьяби (Франция, "Байер" – 20 лет)
Мохаммед Ихаттарен (Нидерланды, ПСВ – 17 лет)
Деян Йовелич (Сербия, "Айнтрахт" – 19 лет)
Озан Кабак (Турция, "Шальке-04" – 19 лет)
Жоване Кабрал (Кабо-Верде, "Спортинг" – 21 год)
Хвича Кварацхелия (Грузия, "Рубин" – 18 лет)
Ибраима Конате (Франция, "РБ Лейпциг" – 20 лет)
Алекс Крал (Чехия, "Славия" – 21 год)
Ренан Лоди (Бразилия, "Атлетико" – 21 год)
Шон Лонгстафф (Англия, "Ньюкасл" – 20 лет)
Арне Майер (Германия, "Герта" – 20 лет)
Дониэлл Мален (Нидерланды, ПСВ – 20 лет)
Иван Обляков (Россия, ЦСКА – 21 год)
Дани Ольмо (Испания, "Динамо" Загреб – 21 год)
Андреас Ольсен (Дания, "Болонья" – 19 лет)
Страхиня Павлович (Сербия, "Партизан" – 18 лет)
Лука Пеллегрини (Италия, "Ювентус" – 20 лет)
Денис Попов (Украина, "Динамо" Киев – 20 лет)
Рикард Пуч (Испания, "Барселона" – 19)
Марко Рихтер (Германия, "Аугсбург" – 21 год)
Родриго (Бразилия, "Реал" – 18 лет)
Вильям Салиба (Франция, "Сент-Этьен" – 18 лет)
Исмаила Сарр (Сенегал, "Ренн" – 21 год)
Матвей Сафонов (Россия, "Краснодар" – 20 лет)
Сандро Тонали (Италия, "Брешия" – 19 лет)
Ферран Торрес (Испания, "Валенсия" – 19 лет)
Жедсон Фернандеш (Португалия, "Бенфика" – 20 лет)
Янис Хаджи (Румыния, "Генк" – 20 лет)
Эрлинг Холанн (Норвегия, "Зальцбург" – 19 лет)
Георгий Цитаишвили (Украина, "Динамо" Киев – 18 лет)
Сэмюэл Чуквуэзе (Нигерия, "Вильяреал" – 20 лет)
Ксавер Шлагер (Австрия, "Вольфсбург" – 21 год)
Фабиу Силва (Португалия, "Порту" – 17 лет)
Карел Эйтинг (Нидерланды, "Аякс" – 21 год)
Юрген Эккеленкамп (Нидерланды, "Аякс" – 19 лет)
Эльиф Эльмас (Северная Македония, "Фенербахче" – 19 лет)
Гювен Ялчын (Турция, "Бешикташ" – 20 лет)
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