Два украинских футболиста включены в символическую сборную Евро-2018

УЕФА опубликовал стартовый состав и запасной вариант, составленный из лучших игроков турнира

Официальный сайт УЕФА обнародовал символическую сборную завершившегося в Финляндии чемпионата Европы 2018 года среди 19-летних. Напомним, в финале турнира Португалия обыграла Италию 4:3. В число лучших футболистов Евро-2018 (U-19) вошли два игрока юниорской сборной Украины Владислав Супряга и Сергей Булеца.

Игрок "Днепр-1" попал в стартовый состав символической сборной, а динамовец оказался в числе запасных.

Стартовый состав:

Вратарь: Алессандро Плиццари (Италия и "Милан")

Защитники: Рауль Белланова (Италия и "Милан"), Ромен Коррейя (Португалия и "Сетубал"), Давиде Беттелла (Италия и "Аталанта"), Рубен Винагре (Португалия и "Вулверхэмптон")

Полузащитники: Микаэль Кюизанс (Франция и "Боруссия" Менхенгладбах), Флорентину Луиш (Португалия и "Бенфика"), Сандро Тонали (Италия и "Брешия")

Вингеры: Жоау Филипе (Португалия и "Бенфика"), Мусса Дьяби (Франция и "Пари Сен-Жермен")

Нападающий: Владислав Супряга (Украина и "Днепр")

Кстати, у героя юношеского чемпионата Европы Жоау Филипе нашли фото со звездой "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он 10 лет назад выводил на поле будущую звезду мирового футбола.

Запасные:

Вратарь: Еванн Диуф (Франция и "Труа")

Полевые: Тьерри Коррейя (Португалия и "Спортинг"), Трево Чалоба (Англия и "Челси"), Кина (Португалия и "Вест Хэм"), Саку Юлятупа (Финляндия и "Аякс"), Николо Дзаньоло (Италия и "Рома"), Сергей Булеца (Украина и "Динамо" Киев), Франсишку Тринкан (Португалия и "Брага"), Мойзе Кен (Италия и "Ювентус")

Напомним, сборная Украины в своей группе заняла первое место. Наши футболисты обыграли Францию – 2:1, Турцию – 1:0 и сыграли вничью с Англией – 1:1. В полуфинале Евро-2018 Украина разгромно проиграла Португалии (0:5). Также украинцы уже завоевали путевку в финальную часть чемпионата мира 2019 года среди 20-летних.