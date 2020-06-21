Два выходца из чемпионата Украины стали чемпионами Словакии

Слован из Братиславы гарантировал себе "золото" за три тура до финиша

Братиславский "Слован" досрочно завоевал титул чемпиона Словакии за три тура до финиша сезона. Золотые медали команде принесла победа над ближайшим преследователем "Жилиной" (3:2). Напомним, вчера донецкий "Шахтер" в четвертый раз подряд стал чемпионом Украины и впервые – в Киеве.

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Отметим, что в составе "Слована" выступают два бывших представителя чемпионата Украины – Моха несколько лет провел в донецком "Олимпике", а Рафаэль Ретао полгода выступал за луганскую "Зарю".

Завоевать чемпионский титул "Словану" было не слишком тяжело, ведь главный конкурент на медали "Жилина" с началом пандемии объявил о банкротстве и отпустил практически весь состав. Сезон команда доигрывает молодежным составом. Средний возраст команды составляет 21,5 года.

Напомним, что на прошлой неделе золотые медали в чемпионате Германии оформила "Бавария". Мюнхенский клуб стал чемпионом страны в восьмой раз подряд.

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Ранее президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал чемпионство "горняков": "И праздник, и боль". Заявление Рината Ахметова после того, как донецкий "Шахтер" в тринадцатый раз в своей истории стал чемпионом Украины.

Смотрите обзор золотого матча "Шахтера" против "Александрии":

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