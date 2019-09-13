Движение вниз: почему "Манчестер Юнайтед" стал заложником собственных принципов

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Милан" в серии пенальти / Фото: AFP

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В пятом туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" готовится сыграть с "Лестером". В этом матче команда и тренер прочувствуют всю "мощь" граблей, на которые они наступили в период трансферного окна. Ранее мы писали о том, что Зинченко и его девушка разругались на следующий день после новости о беременности.

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В этом поединке команда столкнулась с кадровыми проблемами. По словам главного тренера "красных дьяволов" Уле-Гуннара Сульшера, команде в предстоящей встрече не помогут сразу два футболиста стартового состава – полузащитник Поль Погба и нападающий Антони Марсьяль. Оба игрока в настоящий момент восстанавливаются от повреждений.

Кроме них рискуют пропустить поединок защитники Люк Шоу и Диогу Далот. Под вопросом также появление в составе Аарона Уан-Биссаки и Дэниэла Джеймса.

Эта "могучая шестерка" является костяком нынешней команды в текущем сезоне, и потеря этих футболистов точно скажется на игре. Это всего лишь пятый тур и Сульшер с руководством должны были понимать, что травмы – это обыденность для "Ман Юнайтед" в последние сезоны. Дело в том, что заменить, по сути, того же Погба и Марсиаля некем.

И теперь, когда они продали, как они считали, ненужных игроков, им придется выкручиваться и выпускать на замену совсем "необстрелянных" птенцов. Запомните эти фамилии, возможно, они появятся в матче с "Лестером": Тахит Чонг, Мейсон Гринвуд, Эйнджел Гомес. Что из этого выйдет, покажет лишь матч.

Напомним, перед игрой с "Челси" стало известно, что игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей. Чилийская телеведущая Наталья Мандиола рассказала о грязных сообщениях от футболиста "красных дьяволов" Алексиса Санчеса. Кстати, в матче против "Челси" Санчеса не было даже в заявке "МЮ".

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