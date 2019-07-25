Двое тянут, семеро топят: ревизия украинского рейтинга в УЕФА

Задача для нашей тройки в Лиге Европы: "Заря", "Мариуполь" и "Александрия" должны доказать, что они круче Лихтенштейна

"Заря" первой из украинских клубов стартует в еврокубках. Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Перед матчем "Зари" в Черногории, стартом Украины в новом евросезоне, мы провели ревизию нашего рейтинга УЕФА и слегка ужаснулись. Нет, не тому, что Украина движется к вылету из топ-десятки стран, а значит, к потере прямой путевки в групповой этап ЛЧ. А квалификацию, кстати, последние три года украинские клубы пройти не могут. И тогда прощайте приезды "Манчестер Сити" и "Наполи", ждем в гости "Астану" и "Коньяспор" в Лиге Европы. И 15,25 млн евро клубу от УЕФА только за участие в группе Лиги чемпионов тоже прощайте, довольствуемся 2,92 млн за группу Лиги Европы (примерно, как в ЛЧ дополнительно за каждый выигранный матч – 2,7 млн).

Эта тенденция понятна, и понятно, что у нас есть еще два года, чтобы ее сломать (смотрите таблицы ниже). Для этого украинским клубам нужно набирать примерно наш средний балл – 7,780 очка за сезон.

И вот тут становится грустно. В последние годы, кроме "Шахтера" и "Динамо", у нас никто не набирал средний балл. Вообще никто. Раньше каждый сезон кто-то да выстреливал: "Днепр" был в финале ЛЕ, "Черноморец" выходил из группы ЛЕ, "Металлист" трижды подряд... А сейчас ШД и ДК тянут вверх, а все остальные только вниз.

Мы пересчитали рейтинг нашей страны в УЕФА, если бы он формировался по результатам одного клуба. Если по очкам "Шахтера" (86,0 за пять сезонов), это второе место в Европе, выше среднего уровня евроклубов Англии. Если по очкам "Динамо" (69,5), мы №4 в Европе, выше Франции. А все остальные... Лихтенштейн, Албания, Латвия, Эстония, Косово – такой уровень показали наши евробойцы от "Зари" до "Олимпика" (от 2,7 до 0,5 баллов в среднем за сезон, если проецировать на пятилетний рейтинг – максимум 13,5).

"Заря", "Мариуполь" и "Александрия" в нынешней Лиге Европы должны доказать, что они круче Лихтенштейна.

Напомним, что в финале Лиги Европы 2018/19 "Челси" разгромил "Арсенал":

А в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм":

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