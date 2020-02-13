Двоение в глазах: соперник "Шахтер" приостановил карьеру из-за загадочных проблем с нервами

Врачи не могут даже предположить, сколько времени займет восстановление полузащитника "Бенфики"

Габриэль ("Бенфика") / Фото: Getty Images

Предстоящий соперник "Шахтера" по Лиге Европы несет потери. Полузащитник "Бенфики" Габриэл приостановил карьеру из-за проблем с глазами, сообщается на официальном сайте лиссабонского клуба. Впервые игрок пожаловался на проблемы со зрением после полуфинального матча Кубка Португалии с "Фамаликаном" (3:2), сыгранного 4 февраля.

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После тестов стало известно, что у 26-летнего уроженца Бразилии Габриэла выявили проблемы с мозговыми нервами, из-за чего у него возникает двоение в глазах. На данный момент невозможно определить срок его восстановления. Полузащитник будет находиться под наблюдением врачей и выполнять физические задания, которые сочтет необходимыми.

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Габриэль. Фото – Getty Images

В ноябре прошлого гола "Бенфика" продлила контракт с Габриэлем до 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Португалии игрок провел 13 матчей (11 – в стартовом составе), в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

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Напомним, первый матч 1/16 Лиги Европы с "Бенфикой" "Шахтер" проведет 20 февраля в Харькове, ответный – 27-го в Лиссабоне. Аналитики считают португальцев фаворитом противостояния, оценивая вероятность прохода лиссабонцев в следующий раунд в 57 процентов.

Тем не менее, по мнению Мирона Маркевича, "Шахтеру" по силам пройти "Бенфику". "Если "Шахтер" не пропустит в первом матче, у него будут хорошие шансы пройти в 1/8 финала", – заявил специалист, обыгрывавший лиссабонцев во время своей работы в "Металлисте".

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