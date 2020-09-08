Двойной нокаут на тренировке сборной Англии: игроки "вырубили" друг друга (видео)

Защитник "Атлетико" Триппьер врезался в форварда "Саутгемптона" Ингса - в "отключке" оказались оба

Защитник сборной Англии Киран Триппьер и нападающий команды Дэнни Ингз столкнулись головами на тренировке накануне сегодняшнего матча второго тура Лиги наций с Данией. Во время выполнения одного из упражнений, которое задумывалось как развлекательное, игроки мадридского "Атлетико" и британского "Саутгемптона" не сумели разминуться и врезались друг в друга, что привело к двойному нокауту – на газоне "в отключке" оказались оба игрока.

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Благо, после оказания медицинской помощи футболистов удалось привести в чувство. Они избежали серьезных травм и, скорее всего, смогут принять участие в сегодняшнем поединке в Копенгагене. Начало – в 21:45 по киевскому времени, трансляция – на OLL.TV.

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Как мы писали ранее, в матче с Данией сборной Англии не помогут два других футболиста. Фила Фодена и Мейсона Гринвуда исключили из команды после скандала в Исландии – празднуя победу над местной сборной, они нарушили карантин, приведя в отель девушек.

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