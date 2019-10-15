Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
27,1

Двойные стандарты: Турции грозит наказание за "поддержку войны", а Россию за такое простили

15 октября, 12:42

Игроки сборной Турции попали в скандал с празднованиями забитых голов

Сборная Турции

Сборная Турции / Фото: Reuters

Реклама

Набирает оборотов скандал с празднованием забитых голов в исполнении игроков сборной Турции во время отборочных матчей к чемпионату Европы. Впервые турки продемонстрировали его после забитого мяча в ворота Албании (1:0) – игроки выстроились в ряд и приложили руку к голове в воинском приветствии. А затем повторили приветствие во вчерашнем матче против Франции (1:1).

Сборная Турции

Сборная Турции / Фото: Reuters

На фоне нарастающего конфликта из-за проведения Турцией военной операции "Источник мира" в Сирии такое приветствие посчитали поддержкой военным действиям государства.

Министр Франции по делам молодежи и спорта Роксана Марасиняню потребовала от УЕФА наказать сборную Турции, отметив, что воинское приветствие "испортило работу по обеспечению безопасности и противоречит духу спорта".

УЕФА пока не отреагировало на скандал, но зная, как в организации относятся к вмешательству политики в спорт, можно смело ждать санкций для турецкой Ассоциации.

Тем не менее, мало кто вспоминает, что таким же образом во время ЧМ-2018 отмечал свои голы нападающий сборной России Артем Дзюба, но тогда никто даже не посмел упрекнуть его в поддержке военной агрессии со стороны России в Украине и Сирии.

Позже "жестом Дзюбы" праздновали свои победы и другие российские спортсмены. Например, сборная России по футзалу в финале Юношеских Олимпийских игр.

Кстати, подобным образом отметил свой гол на юношеском чемпионате Европы украинский футболист Георгий Цитаишвили. Молодой полузащитник тут же попал под шквал критики.

"Я не буду оправдываться перед тем, кто не понял, почему я так праздновал. Можете критиковать, можете писать, что я плохой", – выпалил в ответ тогда динамовец.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

сборная России Евро-2020 сборная Турции Артем Дзюба

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Литва 2:0: победа имени Малиновского на 99 процентов выводит нас на Евро-2020
Украина – Литва 2:0: победа имени Малиновского на 99 процентов выводит нас на Евро-2020Футбол
Это было круто! Украина
Это было круто! Украина "сделала" Роналду и досрочно вышла на Евро-2020!!!Футбол
Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата Европы
Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата ЕвропыФутбол
Зинченко после победы – своей девушке:
Зинченко после победы – своей девушке: "Сегодня каждый будет заниматься любовью"Футбол
Украина – Литва: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020
Украина – Литва: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020Футбол
Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020
Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020Футбол

Новости партнеров

Loading...