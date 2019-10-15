Двойные стандарты: Турции грозит наказание за "поддержку войны", а Россию за такое простили

Сборная Турции / Фото: Reuters

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Набирает оборотов скандал с празднованием забитых голов в исполнении игроков сборной Турции во время отборочных матчей к чемпионату Европы. Впервые турки продемонстрировали его после забитого мяча в ворота Албании (1:0) – игроки выстроились в ряд и приложили руку к голове в воинском приветствии. А затем повторили приветствие во вчерашнем матче против Франции (1:1).

Сборная Турции / Фото: Reuters

На фоне нарастающего конфликта из-за проведения Турцией военной операции "Источник мира" в Сирии такое приветствие посчитали поддержкой военным действиям государства.

Министр Франции по делам молодежи и спорта Роксана Марасиняню потребовала от УЕФА наказать сборную Турции, отметив, что воинское приветствие "испортило работу по обеспечению безопасности и противоречит духу спорта".

УЕФА пока не отреагировало на скандал, но зная, как в организации относятся к вмешательству политики в спорт, можно смело ждать санкций для турецкой Ассоциации.

Тем не менее, мало кто вспоминает, что таким же образом во время ЧМ-2018 отмечал свои голы нападающий сборной России Артем Дзюба, но тогда никто даже не посмел упрекнуть его в поддержке военной агрессии со стороны России в Украине и Сирии.

Позже "жестом Дзюбы" праздновали свои победы и другие российские спортсмены. Например, сборная России по футзалу в финале Юношеских Олимпийских игр.

Кстати, подобным образом отметил свой гол на юношеском чемпионате Европы украинский футболист Георгий Цитаишвили. Молодой полузащитник тут же попал под шквал критики.

"Я не буду оправдываться перед тем, кто не понял, почему я так праздновал. Можете критиковать, можете писать, что я плохой", – выпалил в ответ тогда динамовец.

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