Двух футболистов "Хоффенхайма" выгнали из команды перед игрой с "Шахтером"

Футболисты "Хоффенхайма" Джошуа Бренет и Исхак Бельфодиль исключены из команды в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером", сообщает Bild. Поединок в Харькове начнется в 19:55, мы ведем онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Хоффенхайм".

По информации издания, причиной исключения игроков из немецкой команды стало нарушение дисциплины. Подробности о совершенном проступке незвестны. Информацию об исключении подтвердил менеджер клуба Алекс Розен.

Напомним, что футбольный эксперт Сергей Морозов считает соперника "Шахтера" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов. "Ничья станет неплохим итогом", – заявил Морозов.

А вот наставник "Шахтера" Паулу Фонсека отметил перед матчем: "Нам предстоит сыграть с очень опасной командой, которая умеет атаковать".

В этой группе также выступают английский "Манчестер Сити" и французский "Лион". Они встретятся сегодня в 22:00.