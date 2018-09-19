Двух футболистов "Хоффенхайма" выгнали из команды перед игрой с "Шахтером"

Сегодня, 19:42

Джошуа Бренет и Исхак Бельфодиль покинули команду из-за нарушения дисциплины

Джошуа Бренет. Фото Twitter
Джошуа Бренет. Фото Twitter

Футболисты "Хоффенхайма" Джошуа Бренет и Исхак Бельфодиль исключены из команды в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером", сообщает Bild. Поединок в Харькове начнется в 19:55, мы ведем онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Хоффенхайм".

По информации издания, причиной исключения игроков из немецкой команды стало нарушение дисциплины. Подробности о совершенном проступке незвестны. Информацию об исключении подтвердил менеджер клуба Алекс Розен.

Напомним, что футбольный эксперт Сергей Морозов считает соперника "Шахтера" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов. "Ничья станет неплохим итогом", – заявил Морозов.

А вот наставник "Шахтера" Паулу Фонсека отметил перед матчем: "Нам предстоит сыграть с очень опасной командой, которая умеет атаковать".

В этой группе также выступают английский "Манчестер Сити" и французский "Лион". Они встретятся сегодня в 22:00.

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Источники:

Championat.ru, Bild

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