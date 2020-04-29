"Дьявольская" настойчивость: команде английской Премьер-лиги разрешили установить стоячие места

20-кратный чемпион Англии "Манчестер Юнайтед" получил разрешение на установку безопасных стоячих мест для болельщиков на своем домашнем стадионе – "Олд Траффорд". Ранее мы писали, что за звездой "Манчестер Юнайтед" выстроилась очередь, в которую добавился миланский "Интер".

Манкунианскому клубу разрешили установить 1500 стоячих мест в двух секторах стадиона. Данные места со складывающимися сиденьями имеют специальное ограждение, что позволяет увеличить безопасность для зрителей, предпочитающих стоять во время матчей. Если эксперимент окажется успешным, то клуб планирует установить еще больше таких мест. На данный момент "Олд Траффорд" рассчитан на 74 879 зрителей.

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Стадион ждет "зарубу" двух команд Манчестера / Фото: Reuters

"Первоочередной задачей является защита здоровья наших болельщиков от пандемии COVID-19. Сейчас может показаться странным говорить о планах по стадиону, но футбол и наши болельщики вернутся, когда станет безопасно, и наша подготовка к этому должна продолжаться. Сегодняшнее объявление – последний шаг на большом пути, который проделал клуб вместе с фанатами. Мы выслушали их мнение и работали с советом Траффорда, чтобы улучшить наше предложение. Если все пройдет успешно, то мы продолжим вводить стоячие места в других частях стадиона", – заявил исполнительный директор МЮ Ричард Арнольд.

Стоит отметить, что после трагедии на стадионе "Хиллсборо", в результате которой из-за давки и ошибок полиции погибло 96 человек, все английские клубы обязаны иметь лишь сидячие места на стадионах.

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