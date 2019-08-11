"Дьяволы" уникальным составом "уничтожили" друга Шевы в первом матче у руля "Челси"

"Манчестер Юнайтед" на своем поле забил четыре безответных мяча в ворота команды Фрэнка Лэмпарда

Маркус Рэшфорд / Фото: AFP

В центральном матче первого тура чемпионата Англии по футболу в воскресенье, 11 августа, "Манчестер Юнайтед" учинил разгром победителю Лиги Европы-2019 "Челси". Матч на легендарном "Олд Траффорд" завершился со счетом 4:0 в пользу манкунианцев, которые испортили официальный дебют у руля "синих" другу Андрея Шевченко – Фрэнку Лэмпарду.

Отметим, что средний возраст стартового состава "Манчестер Юнайтед" на матч против "Челси" составил 24 года и 227 дней. Это самый молодой состав среди всех команд первого тура чемпионата Англии.

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Фрэнк Лэмпард. Фото – AFP

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А главным героем поединка стал 21-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, забивший два гола. На 18-й минуте Рэшфорд открыл счет с пенальти – интересно, что он реализовал все 4 попытки с "точки" в официальных матчах за клуб и сборную Англии (включая серии пенальти). А на 67-й оформил Рэшворд оформил дубль с передачи Поля Погба, сделав счет 3:0. Кстати, в активе Погба – еще один ассист, на сделавшего счет 4:0 Джеймса.

"МЮ" – "Челси" – 4:0

Голы: Рэшфорд (18, пен), Марсьяль (65), Рэшфорд (67), Джеймс (81)

Напомним, перед игрой с "Челси" стало известно, что игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей. Чилийская телеведущая Наталья Мандиола рассказала о грязных сообщениях от футболиста "красных дьяволов" Алексиса Санчеса. Кстати, в матче против "Челси" Санчиса не было даже в заявке "МЮ".

Также мы писали, что Роман Абрамович дал необычное обещание новому тренеру "Челси". Российский олигарх пообещал не увольнять Фрэнка Лэмпарда в первые два года на посту коуча лондонского клуба. Посмотрим, насколько в реальности хватит нервов Абрамовича.

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