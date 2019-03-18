Дым и газ: фанаты сорвали матч "Панатинаикос" – "Олимпиакос"
Поединок чемпионата Греции не был доигран из-за болельщиков, которые атаковали полицейских
Матч 25-го тура чемпионата Греции между "Панатинаикосом" и "Олимпиакосом" не был доигран до конца из-за беспорядков, устроенных болельщиками.
Встреча проходила 17 марта на Олимпийском стадионе в Афинах и прерывалась несколько раз. Уже в самом дебюте матча фанаты "Панатинаикоса" атаковали находившихся на скамейке запасных представителей "Олимпиакоса". Позже директор по коммуникациям гостевой команды заявил, что один из нападавших фанатов был вооружен ножом.
На 53-й минуте счет в матче открыл нападающий "Олимпиакоса" Мигель Герреро, после чего около 50 фанатов хозяев атаковали полицейских за пределами стадиона. Стражам порядка пришлось использовать слезоточивый газ и дымовые шашки. Газ и дым в итоге просочились на территорию стадиона, из-за чего главный арбитр матча Марко Фриц вновь принял решение остановить игру, но на этот раз она не была возобновлена.
Напомним, что пару лет назад фанаты "Панатинаикоса" стреляли в игроков "Олимпиакоса" из ракетницы и сорвали матч.
Кроме того, не так давно "Панатинаикос" был оштрафован и лишен очков из-за поведения фанатов в матче с ПАОК в плей-офф чемпионата Греции.
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