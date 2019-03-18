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Дым и газ: фанаты сорвали матч "Панатинаикос" – "Олимпиакос"

Сегодня, 10:08

Поединок чемпионата Греции не был доигран из-за болельщиков, которые атаковали полицейских

Слезоточивый газ вынудил рефери прервать поединок
Слезоточивый газ вынудил рефери прервать поединок. Фото: Twitter
Дым и газ: фанаты сорвали матч "Панатинаикос" – "Олимпиакос" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f50/cf9/5c8f50cf9b9bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f50/cf9/5c8f50cf9b9bb.jpg Футбол Поединок чемпионата Греции не был доигран из-за болельщиков, которые атаковали полицейских

Матч 25-го тура чемпионата Греции между "Панатинаикосом" и "Олимпиакосом" не был доигран до конца из-за беспорядков, устроенных болельщиками.

Встреча проходила 17 марта на Олимпийском стадионе в Афинах и прерывалась несколько раз. Уже в самом дебюте матча фанаты "Панатинаикоса" атаковали находившихся на скамейке запасных представителей "Олимпиакоса". Позже директор по коммуникациям гостевой команды заявил, что один из нападавших фанатов был вооружен ножом.

На 53-й минуте счет в матче открыл нападающий "Олимпиакоса" Мигель Герреро, после чего около 50 фанатов хозяев атаковали полицейских за пределами стадиона. Стражам порядка пришлось использовать слезоточивый газ и дымовые шашки. Газ и дым в итоге просочились на территорию стадиона, из-за чего главный арбитр матча Марко Фриц вновь принял решение остановить игру, но на этот раз она не была возобновлена.

Напомним, что пару лет назад фанаты "Панатинаикоса" стреляли в игроков "Олимпиакоса" из ракетницы и сорвали матч

Кроме того, не так давно "Панатинаикос" был оштрафован и лишен очков из-за поведения фанатов в матче с ПАОК в плей-офф чемпионата Греции.

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Тег болельщики, Олимпиакос, чемпионат Греции, Панатинаикос

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sport24.ru

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