Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

"Дырявые Дьяволы" вновь разочаровали и выдали худшую серию за 48 лет

15 декабря, 18:56

Команда Сульшера вновь пропустила гол в свои ворота

Уле-Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед"

Уле-Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

"Манчестер Юнайтед" пропустил в матче 17-го тура чемпионата Англии против "Эвертона". Ранее мы сообщали, что Manchester is red: "Юнайтед" минимально обыграл "Сити" в дерби.

Таким образом, "МЮ" пропускает в 12 матчах подряд в чемпионате Англии. Это худшая серия клуба с апреля-августа 1971 года. Последний раз "Манчестер Юнайтед" провел сухой матч в Премьер-лиге 14 сентября против "Лестера"

Реклама

Читайте также: Фаната, который оскорбил Фреда на расистской почве, ожидало серьезное потрясение после матча

Стоит отметить, что во всех этих матчах ворота защищал Давид Де Хеа. Для него это худшая серия в турнире.

В тренде
Неудачи "Динамо" в чемпионате и еврокубках: кто виноват и что делать
"Динамо" вылетело из одной из самых простых групп Лиги Европы

Ранее мы сообщали, что "Реал" готов проститься с двумя футболистами ради чемпиона мира. Руководство мадридского "Реала" намерено усилить состав команды полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба. В минувшее летнее трансферное окно "Реал" уже пытался приобрести Погба, но тогда клубы не сумели договориться о сумме сделки.

Смотрите также обзор матча "Астана" — "Манчестер Юнайтед" – 2:1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Манчестер Юнайтед

Источник: Sky Sports

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблицаЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпионаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...