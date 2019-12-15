"Дырявые Дьяволы" вновь разочаровали и выдали худшую серию за 48 лет

Команда Сульшера вновь пропустила гол в свои ворота

Уле-Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

"Манчестер Юнайтед" пропустил в матче 17-го тура чемпионата Англии против "Эвертона". Ранее мы сообщали, что Manchester is red: "Юнайтед" минимально обыграл "Сити" в дерби.

Таким образом, "МЮ" пропускает в 12 матчах подряд в чемпионате Англии. Это худшая серия клуба с апреля-августа 1971 года. Последний раз "Манчестер Юнайтед" провел сухой матч в Премьер-лиге 14 сентября против "Лестера"

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Стоит отметить, что во всех этих матчах ворота защищал Давид Де Хеа. Для него это худшая серия в турнире.

Ранее мы сообщали, что "Реал" готов проститься с двумя футболистами ради чемпиона мира. Руководство мадридского "Реала" намерено усилить состав команды полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба. В минувшее летнее трансферное окно "Реал" уже пытался приобрести Погба, но тогда клубы не сумели договориться о сумме сделки.

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