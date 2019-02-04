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Джанни Инфантино останется на посту президента ФИФА

Сегодня, 13:22

196 национальных ассоциаций поддерживают действующего главу мирового футбола

Президент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: AFP
Джанни Инфантино останется на посту президента ФИФА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/820/53b/5c582053bdea9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/820/53b/5c582053bdea9.jpg Футбол 196 национальных ассоциаций поддерживают действующего главу мирового футбола

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино не столкнется с серьезной конкуренцией на предстоящих выборах главы организации. Как сообщает Financial Times, Инфантино получил 196 писем поддержки от национальных ассоциаций членов ФИФА.

Единственным возможным соперником Инфантино считается бывший футболист Рамон Вега. При этом ему для участия в выборах еще нужно заручиться поддержкой пяти федераций.

Выборы главы ФИФА на новый трехлетний срок пройдут 5 июня на конгрессе организации в Париже. Крайним сроком выдвижения кандидатур является 5 февраля.

Напомним, что Джанни Инфантино стал президентом ФИФА в феврале 2016 года. В выборах принимали участие пять кандидатов: принц Иордании Али бин Аль-Хуссейн, генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино, президент Азиатской конфедерации футбола шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань и южноафриканец Токио Севале.

В 1-м туре голоса распределились так: за Инфантино – 88 федераций, за шейха Салмана – 85, за принца Али – 27 и за Шампаня – 7. Севале ранее снял свою кандидатуру с выборов.

Во втором туре за Инфантино проголосовало 115 федераций, за Салмана – 88, за принца Али – 4, за Шампаня – 0.

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Тег ФИФА, Джанни Инфантино

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