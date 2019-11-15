Джеко с Боснией примет Италию: расписание, котировки и результаты пятничных матчей отбор на Евро

Сегодня состоятся еще восемь поединков квалификации чемпионата Европы-2020

Босния против Италии

В пятницу, 15 ноября, пройдут еще восемь матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Самым интересным с точки зрения "вывески" выглядит противостояние в Боснии и Герцеговине, где команда проведшего лучшие годы карьеры в Италии Эдина Джеко встретится со "Скуадрой Адзуррой". Однако итальянцы уже обеспечили себе первенство в группе J, тогда как боснийцы борются лишь за третье место с Арменией. Читайте, кто уже вышел на Евро-2020.

Группа J

21:45 Босния и Герцеговина – Италия

3.30 – 3.65 – 2.20

19:00 Финляндия – Лихтенштейн

1.05 – 13.50 – 60.0

19:00 Армения – Греция

3.35 – 3.45 – 2.25

Реклама

Смотрите, как Италия вырвала домашнюю победу у Боснии (2:1) в июне этого года.

Группа D

21:45 Швейцария – Грузия

1.15 – 8.00 – 23.00

21:45 Дания – Гибралтар

1.01 – 30.00 – 75.00

Реклама

Группа F

В этой когорте состоится "стыковое" противостояние за второе место между сборными Румынии и Швеции.

19:00 Норвегия – Фареры

1.09 – 11.00 – 35.00

21:45 Испания – Мальта

1.01 – 35.00 – 70.00

21:45 Румыния – Швеция

2.85 – 3.25 – 2.65

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама