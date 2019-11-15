Джеко с Боснией примет Италию: расписание, котировки и результаты пятничных матчей отбор на Евро

В пятницу, 15 ноября, пройдут еще восемь матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Самым интересным с точки зрения "вывески" выглядит противостояние в Боснии и Герцеговине, где команда проведшего лучшие годы карьеры в Италии Эдина Джеко встретится со "Скуадрой Адзуррой". Однако итальянцы уже обеспечили себе первенство в группе J, тогда как боснийцы борются лишь за третье место с Арменией. Читайте, кто уже вышел на Евро-2020.
Группа J
21:45 Босния и Герцеговина – Италия
3.30 – 3.65 – 2.20
19:00 Финляндия – Лихтенштейн
1.05 – 13.50 – 60.0
19:00 Армения – Греция
3.35 – 3.45 – 2.25
Смотрите, как Италия вырвала домашнюю победу у Боснии (2:1) в июне этого года.
Группа D
21:45 Швейцария – Грузия
1.15 – 8.00 – 23.00
21:45 Дания – Гибралтар
1.01 – 30.00 – 75.00
Группа F
В этой когорте состоится "стыковое" противостояние за второе место между сборными Румынии и Швеции.
19:00 Норвегия – Фареры
1.09 – 11.00 – 35.00
21:45 Испания – Мальта
1.01 – 35.00 – 70.00
21:45 Румыния – Швеция
2.85 – 3.25 – 2.65
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