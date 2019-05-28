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Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера "Милана"

28 мая, 11:18

По итогам сезона команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов

Дженнаро Гаттузо ушел из "Милана"
Дженнаро Гаттузо ушел из "Милана". Фото: AFP

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо сообщил, что покидает команду. Его контракт был рассчитан до 2021 года. 41-летний специалист тренировал россонери с ноября 2017 года. Под его руководством команда провела 82 матча, в которых одержала 40 побед, потерпела 20 поражений и 22 раза сыграла вничью.

"Решение покинуть "Милан" далось непросто, но его нужно было принять. Не было точного момента, когда я пришел к такому решению – это совокупность тех 18 месяцев, что я провел с командой, которая никогда не будет похожа ни на одну другую в моей карьере. Это месяцы, которые я прожил с большой страстью, незабываемые месяцы. Я принял болезненное, но осознанное решение.

Будут ли у меня претензии по расторгнутому контракту? Нет, потому что "Милан" для меня это не вопрос денег", – сказал Гаттузо в интервью La Repubblica.

"Милан" в сезоне-2018/19 занял 5-е место в Серии А и выступит в Лиге Европы в следующем сезоне. От 4-й позиции, дающей право сыграть в Лиге чемпионов, россонери отстали на одно очко.

Тем временем главная сборная Украины активно готовится к отборочным матчам Евро-2020 с Сербией и Люксембургом, которые пройдут во Львове. Накануне Евгений Коноплянка заявил, что Украину в предстоящих поединках устроят только шесть очков. Напомним, после двух туров команда Андрея Шевченко лидирует в своей группе благодаря везению во встрече с Люксембургом на его поле, когда автогол соперника принес украинцам победу на последних секундах противостояния.

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Тег тренер, футбол, Милан Италия, Дженнаро Гаттузо

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sport24.ru

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