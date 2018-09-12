Джон Терри объяснил, почему не перешел в "Спартак"

Экс-защитник "Челси" Джон Терри принял решение отказаться от перехода в "Спартак". 37-летний англичанин объяснил это семейными обстоятельствами.

"После долгих размышлений, я решил отказаться от предложения "Спартака". Но я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить "Спартак" и пожелать ему и его болельщикам удачи в сезоне. Это амбициозный клуб, я был очень впечатлен профессионализмом его сотрудников. Но после обсуждения этого варианта с семьей мы решили, что пока не пришло время осуществлять этот переход. Удачи, "Спартак", – написал Терри в соцсетях.

Терри и его супруга Тони воспитывают двоих детей. В 2006-м у пары родились двойняшки – мальчик Джорджи Джон и девочка Саммер Роуз.

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