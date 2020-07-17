Джорджина Родригес обслужила Роналду в платье с выпирающей грудью: фото

В Instagram появилось фото с Криштиану, на котором невозможно оторвать глаз от его невесты

Невеста Криштиану Роналду, накануне взорвавшая Сеть эротическим тверком, снова заставила своих поклонников прильнуть к экранам телефонов и ноутбуков. Сексапильная испанка Джорджина Родригес в шикарном пламенно-красном платье с выпирающей грудью предстала в образе официантки, обслуживающей нападающего "Ювентуса", находящегося за столиком на яхте.

"Приятного аппетита, моя любовь" – подписала Джорджина фото в Instagram, с учетом отсутствия еды на тарелках, видимо, в качестве главного блюда для Роналду подразумевающая саму себя

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Отметим, что недавно Джорджина Родригес показала, кто ей нравится даже больше, чем Роналду. Пышногрудая невеста португальского нападающего "Ювентуса" умеет заинтриговать.

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Роналду и Джорджина / Фото: Instagram

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Также мы рассказывали, что полиция расследует инцидент с 10-летним сыном Роналду, который самостоятельно катался на гидроцикле. Сумму возможного штрафа португальский нападающий "Ювентуса" зарабатывает за 17 минут.

Смотрите, как развлекаются Криштиану и Джорджина

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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