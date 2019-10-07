Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,61
27,02

Джорджина в бешенстве: журналисты засняли, как Роналду поцеловал одноклубника

7 октября, 16:31

Португальский футболист подшутил над Пауло Дибалой

Паулу Дибала

Паулу Дибала / Фото: Reuters

Забавный случай произошел после центрального матча 7-го тура чемпионата Италии, в котором "Ювентус" обыграл "Интер" со счетом 2:1 и вышел на перовое место в турнирной таблице Серии А. После матча один из героев встречи Паулу Дибала давал интервью журналистам, а в это время к нему сзади подкрался Криштиану Роналду и чмокнул того в ушко.

Затем шутку португальца повторил другой игрок "Старой Синьоры" Леонардо Бонуччи. Дибала отреагировал за "заигрывания" одноклубников с улыбкой, а вот как это примет невеста Роналду Джорджина Родригес остается только догадываться.

Джорджина Родригес рассказала, каким образом она соблазняет знаменитого футболиста. "Очень важно уметь соблазнять мужчину. Я всегда сплю в сексуальном нижнем белье. Это удобно, сексуально и романтично. Это делает вашего мужчину счастливым", – призналась красотка.

Реклама

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

В тренде
Беринчик шокировал образом Ганнибала Лектера и победил огромного мексиканца: полное видео боя
Денис Беринчик сохранил свои пояса

Также мы писали, что девушка Роналду в обтягивающих штанах похвасталась сексуальной фигурой. Джорджина Родригес поддерживает прекрасную форму.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Пауло Дибала Федерико Бернардески

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Таиланде забит супергол двойным ударом
В Таиланде забит супергол двойным ударом "ножницами": видео непостижимого шедевраФутбол
"Динамо" в погоне за "Шахтером": результаты и видео всех голов 9-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
"Атлетико" – "Реал" и "Барса" без Месси: все результаты 7-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
Битва
Битва "канониров" с "дьяволами" и другие матчи 7-го тура чемпионата АнглииФутбол

Новости партнеров

Loading...