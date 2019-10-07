Джорджина в бешенстве: журналисты засняли, как Роналду поцеловал одноклубника

Паулу Дибала / Фото: Reuters

Забавный случай произошел после центрального матча 7-го тура чемпионата Италии, в котором "Ювентус" обыграл "Интер" со счетом 2:1 и вышел на перовое место в турнирной таблице Серии А. После матча один из героев встречи Паулу Дибала давал интервью журналистам, а в это время к нему сзади подкрался Криштиану Роналду и чмокнул того в ушко.

Затем шутку португальца повторил другой игрок "Старой Синьоры" Леонардо Бонуччи. Дибала отреагировал за "заигрывания" одноклубников с улыбкой, а вот как это примет невеста Роналду Джорджина Родригес остается только догадываться.

Джорджина Родригес рассказала, каким образом она соблазняет знаменитого футболиста. "Очень важно уметь соблазнять мужчину. Я всегда сплю в сексуальном нижнем белье. Это удобно, сексуально и романтично. Это делает вашего мужчину счастливым", – призналась красотка.

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Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

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Также мы писали, что девушка Роналду в обтягивающих штанах похвасталась сексуальной фигурой. Джорджина Родригес поддерживает прекрасную форму.

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