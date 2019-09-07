Единственная ничья пятницы: обзор матча Кипр – Казахстан в отборе на Евро-2020

Голы и лучшие моменты отборочного поединка на чемпионат Европы 2020 года

Сборные Кипра и Казахстана поделили очки в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года. Гости открыли счет уже на второй минуте благодаря точному удару Щеткина, но еще до перерыва Сотериу сравнял счет. Отметим, что ворота Казахстана защищал бывший украинец Дмитрий Непогодов, игравший ранее за "Ворсклу" и донецкий "Металлург".

Онлайн матча Литва – Украина

N Команды Реклама И В Н П М О 1 БЕЛЬГИЯ 5 5 0 0 15-1 15 2 РОССИЯ 5 4 0 1 17-4 12 3 КАЗАХСТАН 5 2 1 2 8-8 7 4 ШОТЛАНДИЯ 5 2 0 3 5-9 6 5 КИПР 5 1 1 3 7-6 4 6 САН-МАРИНО 5 0 0 5 0-24 0

Кипр – Казахстан – 1:1

Голы: Сотериу (39) – Щеткин (2)

Кипр: Панаги, Лайфис, Иоанну, Меркис, Кусулос, Кастанос (Георгиу, 58), Кирьяку, Эфрем (Кости, 73), Папулис (Питтас, 90), Сотериу, Минтиккис.

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Казахстан: Непогодов, Ерланов, Марочкин, Малый, Суюмбаев, Тагыберген (Жуков, 82), Вороговский, Перцух, Куат, Исламхан (Федин, 65), Щеткин (Аймбетов, 87).

Предупреждения: Минтиккис (7), Иоанну (15), Кусулос (45), Малый (51), Суюмбаев (85), Лайфис (90).

Сегодня сборная Украины проведет матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Вильнюсе на стадионе с искусственным покрытием. Накануне матча, выступающий в местном чемпионате украинец Юрий Бушман рассказал, что качество поля может стать оружием хозяев поля.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением".

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