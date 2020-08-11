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"Единственное оружие "Базеля" против "Шахтера" – дисциплина": прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы

11 августа, 15:51

Елена Павлова Елена Павлова

Артем Федецкий рассказал, на что швейцарцы будут делать ставку

Бывший защитник "Шахтера" Артем Федецкий оценил шансы "горняков" на победу в четвертьфинальном противостоянии Лиги Европы со швейцарским "Базелем". Поединок состоится сегодня в Гельзенкирхене и пройдет без зрителей. Онлайн "Шахтер" – "Базель"пройдет на нашем сайте с яркими фото из Германии и видеоповторами голов и важных моментов встречи. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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"Базель" – это довольно неплохая команда. Но "Шахтер" на данный момент явно выше по классу и имеет более искусных игроков. Единственное оружие против "Шахтера" у "Базеля" – это дисциплина. У них есть дисциплина в атаке, в обороне, они стараются, чтобы у них не было разрывов между линиями. Где-то они могут пытаться навязать свою игру. Думаю, обычно "Шахтер" – фаворит, но это надо подтвердить на футбольном поле", – рассказал Федецкий в интервью Sport.ua.

Андрей Пятов

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Сегодня "Шахтер" будет играть в свою игру. Здесь не будет ничего нового. У "Шахтера" есть свой рисунок, который хорошо знают в Европе. А "Базель" будет действовать на контратаках. В этом поединке могут сыграть большую роль и стандартные положения, а именно угловые и штрафные удары. На них, я уверен, "Базель" будет делать ставку", – подытожил Федецкий.

Ранее игрок "Базеля" оценил чемпиона Украины, который в 1/8 финала Лиги Европы прошел немецкий "Вольфсбург". По мнению Таулана Джаки, "Шахтер" – фаворит на победу в Лиге Европы.

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прогноз Лига Европы Шахтер Донецк Артем Федецкий Базель четвертьфинал

Источник: Sport.ua

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