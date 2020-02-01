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Единственный гол украинского игрока подарил его команде победу

1 февраля, 23:27

Петряк голом принес победу "Фехервару"

Иван Петряк

Иван Петряк

Полузащитник "Фехервара" Иван Петряк отметился голом в матче 18-го тура чемпионата Венгрии против "Уйпешта". 25-летний украинец начал матч на скамейке запасных. На 62-й минуте футболист вышел на поле вместо Георги Миланова, а на 84-й — забил единственный во встрече мяч.

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Это второй гол Петряка в 22 матчах за венгерский клуб.

"Уйпешт" – "Фехервар" 0:1

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Гол: 0:1 – 84 Петряк.

"Уйпешт" – Банаи, Эри, Паулевич, Литауски, Шимон (Перошевич, 77), Бурекович, Оново (Коста, 89), Нвободо, Калкан (Бьярнасон, 57), Новотны, Жотер.

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"Фехервар" – Ковачик, Стопира, Муслиу, Фиола, Юхас, Паткаи, Элек, Миланов, Ковач, Ури, Футач.

Предупреждения: Эри (51), Нвободо (67), Фиола (79).

Ранее мы рассказывали, что украинский полузащитник забил "хитрый" мяч за венгерскую команду. Иван Петряк вызывался в национальную сборную.

Кстати, Андрей Шевченко "изменил" футболу с теннисом: без вина, похоже, не обошлось. Обладатель "Золотого мяча" отложил в сторону бутсы и взял в руки ракетку.

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чемпионат Венгрии Иван Петряк

Источник: Сегодня|Спорт

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